القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف قاعدةَ "نيفاتيمَ" بصاروخٍ باليستيٍّ

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت القواتِ المسلحةِ اليمنية، مساء اليوم الثلاثاء، استهدافِ قاعدةَ نيفاتيمَ الجويةِ بصاروخٍ باليستيٍّ فرطِ صوتيٍّ نوعِ فلسطين٢ وحققتْ هذه العمليةُ هدفَها بنجاحٍ.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمينة، يحيى سريع، في بيان صحافي، إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ستوسعُ من دائرةِ الأهدافِ في فلسطينَ المحتلةِ خلالَ الساعاتِ والأيامِ المقبلةِ مالم يتوقفِ العدوانُ على غزة.

كما وشدد على أنَّ اليمنَ قيادةً وشعباً وجيشاً لن يقفَ مكتوفَ الأيدي وهو يرى كلَّ هذه المجازرِ بحقِ إخوانِنا في غزةَ وإنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تعالى ستُسخرُ كافةَ قدراتِها وإمكانياتِها دفاعاً ونصرةً للمظلومينَ في فلسطينَ حتى تتوقفَ هذه الجرائمُ بحقِّ إخوانِنا في غزة.

كما أكد سريع، مواصلة التصدي للعدوِّ الأمريكيِّ المجرمِ وكذلكَ في منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ وإدخالِ المساعداتِ إلى قطاعِ غزة.