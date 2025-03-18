القانوع: حماس على اتِّصال مع الوسطاء وتتعامل بمسؤوليَّة عالية لوقف العدوان

غزة/ فلسطين أون لاين

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد اللطيف القانوع، إن الحركة على اتصال دائم مع الوسطاء وتتعامل بمسؤولية عالية وإيجابية فيما يطرح لوقف العدوان ورفع الحصار.

وأوضح القانوع، في تصريح صحافي، اليوم الثلاثاء، أن مقترح ويتكوف كان على طاولة المفاوضات ولم ترفضه حماس وتعاملت معه بإيجابية ونتنياهو استأنف الحرب لافشال الاتفاق.

وأشار إلى، أن الاحتلال أغلق المعابر وشدد الحصار ومنع إدخال المساعدات ورفض مفاوضات المرحلة الثانية سعياً للانقلاب على الاتفاق واستئناف الحرب.

وأكد المتحدث باسم حماس، أن مصلحة حماس كانت في استمرار الاتفاق وستظل تتعامل بمرونة وإيجابية مع الوسطاء لدفع العدوان عن شعبنا وإلزام الاحتلال بالاتفاق.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 174 طفلًا و89 سيدة و32 من كبار السن، جراء غارات الاحتلال التي شنها اليوم الثلاثاء، على قطاع غزة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن مستشفيات قطاع غزة، وصل إليها 424 شهيدًا حتى اللحظة و562 إصابة، منذ ساعات فجر اليوم، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام، وجارٍ العمل على انتشالهم.

وفجر الثلاثاء، استأنف الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، واستهدف المدنيين وقت السحور.

ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويضاف هذا العدوان الجديد إلى سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القطاع، ما يزيد من حجم المأساة الإنسانية ويُعمّق الأزمة التي يعيشها الفلسطينيون بغزة تحت وطأة الحصار والعدوان المستمران.

واستأنف الاحتلال حرب الإبادة في ظل وضع إنساني ومعيشي بالغ الصعوبة، وانعدام توافر للوقود في جميع محافظات قطاع غزة، بسبب غلقها للمعابر.

وكثفت القوات "الإسرائيلية" عمليات القصف الجوي والمدفعي واستهدفت مناطق سكنية ومباني مدنية بقطاع غزة، ما أدى إلى خسائر بشرية فادحة، كما استهدفت تلك القوات مراكز إيواء تضم نازحين في مختلف مناطق القطاع.