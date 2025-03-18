الإعلاميَّ الحكوميِّ: 174 طفلاً قتلوا إثر تصعيد الاحتلال حرب الإبادة الجماعيَّة بغزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفاد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة بتفاصيل حول أعمار الشهداء اليوم، الذين ارتقوا في سلسلة مجازر "وحشيَّة" ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، منذ فجر اليوم الثلاثاء.

وقال الثاوبتة، في بيان صحافي، إنه ومنذ ساعات فجر اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025م؛ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب عشرات المجازر على مستوى قطاع غزة من خلال القصف الجوي المكثف لمنازل المواطنين الآمنين راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد ممن وصلوا إلى المستشفيات.

وكان توزيع الشهداء على صعيد الأعمار على النحو التالي:

- الاحتلال قتل 174 من فئة الأطفال.

- الاحتلال قتل 89 من فئة النساء.

- الاحتلال قتل 32 من فئة المسنين (كبار السن).

- الاحتلال قتل 109 من فئة الرجال.

وأوضح بذلك، أن نسبة الضحايا الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات من فئات (الأطفال والنساء والمسنين بلغ 73% من إجمالي عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ ساعات فجر اليوم) وهذا يؤكد أن الاحتلال لديه النية المبيتة لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وفجر الثلاثاء، استأنف الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، واستهدف المدنيين وقت السحور.

ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويضاف هذا العدوان الجديد إلى سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القطاع، ما يزيد من حجم المأساة الإنسانية ويُعمّق الأزمة التي يعيشها الفلسطينيون بغزة تحت وطأة الحصار والعدوان المستمران.

واستأنف الاحتلال حرب الإبادة في ظل وضع إنساني ومعيشي بالغ الصعوبة، وانعدام توافر للوقود في جميع محافظات قطاع غزة، بسبب غلقها للمعابر.

وكثفت القوات "الإسرائيلية" عمليات القصف الجوي والمدفعي واستهدفت مناطق سكنية ومباني مدنية بقطاع غزة، ما أدى إلى خسائر بشرية فادحة، كما استهدفت تلك القوات مراكز إيواء تضم نازحين في مختلف مناطق القطاع.