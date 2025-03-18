استشهاد الأسير المحرر كاظم زواهرة بعد أسابيع من الإفراج عنه.. ماذا نعرف عنه؟

متابعة/ فلسطين أون لاين

استشهد الأسير الفلسطيني المحرر والجريح كاظم زواهرة من بيت لحم جنوب الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، بعد أسابيع من الإفراج عنه بصفقة تبادل الاسرى ووقف إطلاق النار.

ونعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، وكافة المؤسسات، والمحررين في الوطن والمهجر والأسرى في سجون الاحتلال، الشهيد زواهرة.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، إن المحرر زواهرة استشهد اليوم في مستشفى الحسين في مدينة بيت لحم بعد فترة وجيزة من الإفراج عنه، ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

وأوضحت الهيئة والنادي، أن الشهيد زواهرة تعرض لإصابة بلغية برصاص الاحتلال قبل عام إلى جانب شقيقه الشهيد محمد زواهرة والشهيد أحمد الوحش، بعد تنفيذهم عملية فدائية قرب القدس.

وأشارت إلى، أن الاحتلال استمر باحتجازه في مستشفى (هداسا) الإسرائيلي إلى أن أفرج عنه مؤخرا ونقل إلى مستشفى الحسين، علما أنه وطوال احتجازه في مستشفى هداسا وهو بغيبوبة، موضوع تحت الأجهزة الطبية.

الأسير المحرر كاظم زواهرة ابن قرية التعامرية شرق مدينة بيت لحم الفلسطينية، هو أحد منفذي عملية حاجز الزعيم في فبراير من العام الماضي، وكان وقتها لا يزال عريس جديد؛ إذ تزوج في سبتمبر 2023، وتسببت العملية في رعب كبير للاحتلال الإسرائيلي، وتحطيم أسطورة الحواجز المحصنة.

ومع الساعات الأولى من يوم الخميس 22 فبراير الماضي، استيقظت دولة الاحتلال الإسرائيلية على عملية نفذها 3 فلسطينيين ثأرًا لجرائم الاحتلال في قطاع غزة، في واحد من أقوى الحواجز الإسرائيلية، وهو حاجز الزعيم شرقي مدينة القدس المحتل، المعروف بوجود قوات مسلحة بشكل مستمر، ويطلق عليه بأنه "الأكثر حصانة"، وهو ما أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 آخرين، كان بينهم حالات حرجة.

منفذو تلك العملية كانوا الشقيقان محمد وكاظم زواهرة "26 و30 عاما"، وصديقهما طبيب العظام أحمد الوحش، 32 عاما، وبحسب تفاصيل تلك العملية، فقد استقل الشبان الثلاثة مركبة زرقاء باتجاه حاجز الزعيم قرب قرية الطور، وافتعلوا حادثا مروريا، قبل أن يتقدموا نحو الحاجز ويدخلوا في اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال الإسرائيلي هناك.

رعب بن غفير بسبب الحادث

وفي أعقاب العملية، أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الشارع المؤدي إلى الحاجز، وهرع وزير الأمن الوطني للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير –وقتها- تحت حراسة مشددة إلى الحاجز؛ إذ كانت الفوضى تعم أكثر الحواجز التي تخضع لإدارته حصانة؛ إذ استطاع 3 شباب اجتياز مئات الكليو مترات من الضفة إلى القدس لتنفيذ تلك العملية.

وخلال لقاء مع الصحفيين، حاول إخفاء غضبه، وأثنى على سياسة تسليح المستوطنين التي يتبناها، رغم أن العملية استهدفت جنودا مسلحين عند أحد أكثر الحواجز العسكرية تحصينًا.

واختار منفذو عملية الزعيّم استخدام سلاح إم-16 وكارلو في هجومهم، واستهدفوا الحاجز الذي يُعتبر الأقرب إلى مستوطنة معاليه أدوميم، وهي أكبر مستوطنة في القدس المحتلة، والمقامة على أراضي بلدتي أبوديس والعيزرية شرق المدينة.

كما اختار المنفذون توقيت الصباح الباكر، قبل الثامنة بدقائق بالتوقيت المحلي؛ إذ يشهد حركة نشطة للمستوطنين، ويترافق مع استنفار عسكري كبير عند الحاجز.

التلاعب بأسماء الشهداء والجرحي

وعقب اشتباك الشبان الثلاثة مع جنود الاحتلال الإسرائيلي، استشهد اثنان وأصيب الثالث بجروح خطيرة، وبحسب الاحتلال وقتها فقد أعلن استشهاد الأخوين زواهرة وإصابة أحمد الوحش، إلا أنه بعد 5 أيام كشفت هيئة شئون الأسري أن الشاب الجريح هو كاظم زواهرة من بيت لحم.

ومنذ ذلك الحين دخل الأسير كاظم زواهرة في غيبوبة ويخضع للمراقبة المكثفة في مستشفي عين هداسا، وكان يعيش على أجهزة التنفس الاصطناعية، ورغم ذلك عقدت جلسة محاكمة غيابية له، قبل أن يُعلن عن ارتقائه اليوم الثلاثاء.