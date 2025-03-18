العدوان في الضفَّة: شهيد في قلقيلية والاحتلال يهدم منازل بمخيم نور شمس

متابعة/ فلسطين أون لاين

استشهد شاب وأصيب آخرون بجروح متفاوتة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة قلقيلية، الثلاثاء، في وقت واصل الاحتلال عدوانه العسكري على مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وسط اقتحامات واسعة لطوباس والحي الشرقي من مدينة جنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب خالد صالح قرعان (25 عاما)، وإصابة ثلاثة آخرين، برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.

ووفق مصادر محلية، فقد كان من المقرر أن يكون زفاف الشهيد خالد قرعان بعد عيد الفطر، إلّا أن قوات وحدة إسرائيلية خاصة أطلقت النار عليه خلال اقتحامها أحد المقاهي في حي كفار سابا، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال لمساندة الوحدة الخاصة. وبعد انسحابها، عادت القوات واقتحمت المدينة مرة أخرى خلال ساعات، قبل أن تنسحب مجدداً.

وفي سياق آخر، أكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت صباح اليوم الثلاثاء، أهالي منطقة جبل الصالحين في مخيّم نور شمس، شرق طولكرم شمال الضفة الغربية، على إخلاء منازلهم والنزوح من المخيّم، وسط استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيّمَي نور شمس وطولكرم شرق المدينة.

كما واقتحمت قوات الاحتلال، مدينة طوباس شمال الضفة، كما دفعت بتعزيزات عسكرية إلى الحي الشرقي من مدينة جنين والذي تعرض إلى اقتحام واسع؛ وأفادت مصادر محلية، بأن وحدات خاصة تسللت إلى المدينة، ثم بدأ الاحتلال بدفع تعزيزات عسكرية من حاجزي تياسير والحمرا العسكريين باتجاه طوباس.

وفي محافظة جنين، قالت مصادر محلية إن عددا كبيرا من آليات الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي، وحي الألمانية، وتمركزت في منطقة واد عز الدين.

ويواصل الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية عبر حاجز الجلمة العسكري إلى مدينة جنين ومحيط مخيمها، وذلك مع دخول العدوان الإسرائيلي يومه الـ57.

وواصلت قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ51، ولليوم الـ38 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد عسكري واسع تخلله نشر تعزيزات جديدة في عدة أحياء رئيسية، إضافة إلى عمليات تهجير قسري وإلحاق دمار بالممتلكات.