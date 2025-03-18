حزب الله: نؤكد وقوفنا الكامل إلى جانب المقاومة الباسلة وأهل غزة ‏الشرفاء

متابعة/ فلسطين أون لاين

أدان حزب الله اللبناني استئناف العدو لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع ‏غزة، واستهداف الأطفال والنساء والمدنيين العزّل وهم نيام، في وقت يتعرض فيه أهالي غزة لحصار ‏خانق وتجويع قاس في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.‏

وقال حزب الله، في بيانٍ صحافي، اليوم الثلاثاء، "إن قرار حكومة نتنياهو الإرهابية بالإنقلاب على وقف إطلاق النار واستئناف إشعال الحرب بشراكة ‏كاملة مع الإدارة الأميركية وسط صمت دولي مخزي، يؤكد أن هذا الكيان المارق ومعه الإدارة الأميركية ‏لا يحترمان أي تعهدات واتفاقات وأنهما وجهان لعملة واحدة متعطشة للدماء ولا تعرف إلا لغة القتل ‏والتدمير".

وأضاف البيان، "إننا في حزب الله، إذ نؤكد وقوفنا الكامل والثابت إلى جانب المقاومة الفلسطينية الباسلة وأهل غزة ‏الشرفاء"، داعيًا الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى فضح الشراكة الأميركية الصهيونية في ‏حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

كما طالب حزب الله، المجتمع الدولي الحر، ومن الأمم المتحدة ‏ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة المتمادية ضد ‏الإنسانية ورفع الصوت عاليًا للجم التوحش الصهيوني الأميركي".‏

وشدد في ختام بيانه، على أن العدو الصهيوني الذي عجز عن كسر إرادة المقاومة طوال خمسة عشر شهرًا من الحرب الوحشية، ‏لن ينجح في تحقيق ما فشل به عبر هذا العدوان المتجدد من شطب القضية الفلسطينية العادلة أو تهجير ‏شعبها خارج أرضه، وستبقى فلسطين قضية الأمة المركزية، وستبقى غزة عنوان العزة والصمود، ‏وسيبقى هذا الشعب قدوة لكل شعوب العالم في النضال من أجل الحق ‏والمقدسات.