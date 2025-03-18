حماس تنعى ثلَّةً من القادة الشُّهداء بغزَّة... وتؤكِّد: جرائم الاغتيال لن تحقِّق أهداف الاحتلال

غزة/ فلسطين أون لاين

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، ثلة من القادة الشهداء الكبار، من رموز العمل الوطني في قطاع غزَّة، الذين ارتقوا إلى الله شهداء فجر اليوم، إثر قصف للاحتلال، استهدفهم وعائلاتهم بشكل مباشر ومتعمّد.

والقادة هم: الشهيد القائد الكبير: عصام الدعليس، رئيس متابعة العمل الحكومي، والشهيد القائد الكبير: ياسر حرب، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، والشهيد القائد المستشار: أحمد الحتة، وكيل وزارة العدل، والشهيد القائد اللواء: محمود أبو وطفة، وكيل وزارة الداخلية، الشهيد القائد اللواء: بهجت أبو سلطان، مدير عام جهاز الأمن الداخلي.

وقالت الحركة، في بيانها، إنَّنا وإذ ننعى هذه الكوكبة العظيمة من قادة ورموز شعبنا الفلسطيني العظيم في قطاع غزَّة، الذين كانوا في خندق الصمود والثبات والرباط مع أبناء وعوائل قطاع غزَّة على مدار أكثر من خمسة عشر شهراً، صنعوا فيها أروع صور العمل الدؤوب في خدمة شعبهم وتعزيز أمنه ولحمته الاجتماعية وصموده على أرضه، وتضميد جراحه، وتحقيق تطلعاته في وقف وإنهاء العدوان الصهيوني.

وأكدت حركة حماس، أنَّ جرائم الاغتيال التي ينفذها الاحتلال ضدَّ قيادات الحركة ورموز العمل الوطني وأبناء شعبنا لن تمكّنه من تحقيق أهدافه، ولن تكسر إرادة شعبنا وقوّة تلاحمه مع قياداته ومقاومته، بل سيزداد شعبنا قوَّة وصموداً في مواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية.

وفجر الثلاثاء، استأنف الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، واستهدف المدنيين وقت السحور.

ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويضاف هذا العدوان الجديد إلى سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القطاع، ما يزيد من حجم المأساة الإنسانية ويُعمّق الأزمة التي يعيشها الفلسطينيون بغزة تحت وطأة الحصار والعدوان المستمران.

واستأنف الاحتلال حرب الإبادة في ظل وضع إنساني ومعيشي بالغ الصعوبة، وانعدام توافر للوقود في جميع محافظات قطاع غزة، بسبب غلقها للمعابر.

وكثفت القوات "الإسرائيلية" عمليات القصف الجوي والمدفعي واستهدفت مناطق سكنية ومباني مدنية بقطاع غزة، ما أدى إلى خسائر بشرية فادحة، كما استهدفت تلك القوات مراكز إيواء تضم نازحين في مختلف مناطق القطاع.