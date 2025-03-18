حماس: واشنطن بدعمها غير المحدود للاحتلال تتحمَّل المسؤولية الكاملة عن المجازر الدَّامية في غزَّة

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنّ إقرار الإدارة الأمريكية بأنها أُبلغت مسبقًا بالعدوان الصهيوني، يؤكد شراكتها المباشرة في حرب الإبادة على شعبنا.

وأوضحت حماس في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أنّ هذا الاعتراف يكشف مجددًا التواطؤ والانحياز الأمريكي الفاضح مع الاحتلال، ويفضح زيف ادعاءاتها حول الحرص على التهدئة.

وأكدت، أن واشنطن، بدعمها السياسي والعسكري غير المحدود للاحتلال، تتحمّل المسؤولية الكاملة عن المجازر وقتل النساء والأطفال في غزة.

وأشارت إلى أنّ المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل لمحاسبة الاحتلال ومن يدعمه على هذه الجرائم ضد الإنسانية.

وشددت حماس على أن شعبنا الفلسطيني لن يتراجع عن نضاله المشروع حتى إنهاء الاحتلال وانتزاع حقوقه كاملة غير منقوصة.

وفجر الثلاثاء، استأنف الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، واستهدف المدنيين وقت السحور، ما أدّى لارتقاء مئات الشهداء وإصابة العشرات في حصيلة غير نهائية.

ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويضاف هذا العدوان الجديد إلى سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القطاع، ما يزيد من حجم المأساة الإنسانية ويُعمّق الأزمة التي يعيشها الفلسطينيون بغزة تحت وطأة الحصار والعدوان المستمران.

المصدر / فلسطين أون لاين