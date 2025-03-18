تنديدٌ دولي بتجدّد العدوان "الإسرائيلي" على غزة وخرق اتِّفاق وقف إطلاق النَّار

طالبت عدة دول، اليوم الثلاثاء، الاحتلال "الإسرائيلي" بضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة، عقب تجدد العدوان "الإسرائيلي" على كافة مناطق القطاع.

وندَّدت وزارة الخارجية المصرية بالضربات "الإسرائيلية"، وقالت إنها "انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار وتصعيد خطير ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة".

وطالبت الوزارة جميع الأطراف بـ"ضبط النفس وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وقال وزير خارجية النرويج إسبن بارث، إن ما يجري حاليا في غزة "كابوس"، داعيًا إلى "وقف القتال فورا حتى يتسنى استئناف المفاوضات بشأن استمرار اتفاق وقف إطلاق النار".

وأكدت وزارة الخارجية التركية، أن الهجمات على غزة تظهر أن "إسرائيل" انتقلت إلى مرحلة جديدة من سياسة الإبادة الجماعية.

وأضافت الوزارة "من غير المقبول أن تعيد "إسرائيل" العنف للمنطقة، وعلى المجتمع الدولي مواجهة ذلك النهج".

وعبَّر وزير الخارجية البلجيكي برنارد كوينتين عن إدانته الغارات "الإسرائيلية" الجديدة، وقال إن ما تسببه من خسائر بشرية يهدد تحقيق الأهداف من اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي إسبانيا، أكد وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس رفض "الموجة الجديدة من العنف التي تستهدف المدنيين" في غزة، وقال إن "الطريق نحو السلام يكون بوقف دائم لإطلاق النار وإقامة دولة فلسطينية".

وعبّرت الخارجية الصينية عن القلق البالغ إزاء ما يجري في غزة، آملة أن تتمكن الأطراف من مواصلة تنفيذ وقف إطلاق النار.

ووصفت وزيرة خارجية السويد ماريا مالمر ستينرغارد استئناف القصف "الإسرائيلي" على غزة واستشهاد عدد كبير من الأشخاص -بينهم أطفال- بالأمر "الخطير".

ودعت إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات وتحقيق نهاية دائمة للقتال، وحثت الأطراف على إيجاد سبيل عاجل للمضي قدمًا في المفاوضات.

ومن جهته، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) فيليب لازاريني إن "تأجيج الجحيم لن يجلب إلا مزيدًا من اليأس والمعاناة" في غزة، وطالب بالعودة إلى وقف إطلاق النار.

وأكدت متحدثة باسم اليونيسيف في غزة أن استئناف العدوان الإسرائيلي سبقه نقص في المساعدات وتدمير الرعاية الصحية في غزة.

وقالت إن حقوق أطفال غزة لا تحترم على الإطلاق، وهم محاصرون في دائرة العنف منذ بداية الحرب.

ودعت المتحدثة إلى وقف الضربات فورا، وحثت جميع الأطراف على احترام القانون الدولي الإنساني.

وفجر الثلاثاء، استأنف الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، واستهدف المدنيين وقت السحور، ما أدّى لارتقاء مئات الشهداء وإصابة العشرات في حصيلة غير نهائية.

ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويضاف هذا العدوان الجديد إلى سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القطاع، ما يزيد من حجم المأساة الإنسانية ويُعمّق الأزمة التي يعيشها الفلسطينيون بغزة تحت وطأة الحصار والعدوان المستمران.

واستأنفت "إسرائيل" حرب الإبادة في ظل وضع إنساني ومعيشي بالغ الصعوبة، وانعدام توافر للوقود في جميع محافظات قطاع غزة، بسبب غلقها للمعابر.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات