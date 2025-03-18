البيت الأبيض: واشنطن تعلم مسبقًا بهجمات "إسرائيل" على غزة

أكد البيت الأبيض أن "إسرائيل" تشاورت مع الولايات المتحدة بشأن استئنافها حرب الإبادة على قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء.

وفي تصريحات أدلت بها لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، قالت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن واشنطن كانت على علم مسبق بهذه الهجمات.

وأشارت إلى "إسرائيل" تشاورت مع البيت الأبيض وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأنها.

وأضافت ليفيت أن ترامب لا يتردد في دعم "إسرائيل" ولا يخشى ذلك، مردفة: "ستنقلب الدنيا رأسا على عقب".

وفي سياق متصل، لفتت هيئة البث "الإسرائيلية" إلى أن تل أبيب أطلعت الولايات المتحدة على خطط مهاجمة قطاع غزة، قبل وقوعها فجر الثلاثاء.

وأضافت الهيئة، نقلا عن مصدر أمني لم تسمّه: "تم إطلاع الولايات المتحدة على الهجمات في غزة قبل وقوعها".

وفجر الثلاثاء، استأنف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الإبادة الجماعية بغزة بهجوم جوي واسع ومفاجئ ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

وجاء هذا الهجوم بعد تعليمات أصدرها نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس، للجيش بالتحرك بـ"قوة" ضد قطاع غزة.

ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويضاف هذا العدوان الجديد إلى سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القطاع، ما يزيد من حجم المأساة الإنسانية ويُعمّق الأزمة التي يعيشها الفلسطينيون بغزة تحت وطأة الحصار والعدوان المستمران.



المصدر / وكالات