استشهاد عدد من قادة العمل الحكومي بقصف الاحتلال على غزَّة

نعى المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الثلاثاء، كوكبة من قيادات العمل الحكومي في قطاع غزة، الذين ارتقوا جرّاء استهدافهم وعائلاتهم من قبل طائرات الاحتلال بشكل مباشر.

وزفّ المكتب الحكومي إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم، وأمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم، شهداء العمل الحكومي، وهم:

- الشهيد القائد/ عصام الدعليس

رئيس متابعة العمل الحكومي

- الشهيد القائد المستشار/ أحمد الحتة

وكيل وزارة العدل

- الشهيد القائد اللواء/ محمود أبو وطفة

وكيل وزارة الداخلية

- الشهيد القائد اللواء/ بهجت أبو سلطان

مدير عام جهاز الأمن الداخلي

وقال، إننا "نزفُّ هؤلاء القادة الذين عملوا منذ بداية حرب الإبادة للتخفيف عن شعبهم، وأدوا أمانة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وارتقوا بعد مسيرة حافلة ومليئة بالتّضحيات والمواقف المشرّفة، حيث كانوا مثالاً للإخلاص والتفاني في عملهم".

وأكد المكتب الحكومي، أن ارتقاء قيادات العمل الحكومي لن يثنيه عن أداء الواجب الوطني تجاه شعبنا الفلسطيني، والاستمرار في الواجب الديني ودوره الأخلاقي والمهني لخدمتهم ودعم صمودهم وثباتهم في وجه هذا العدوان الهمجي.

وفجر الثلاثاء، استأنف الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، واستهدف المدنيين وقت السحور.

ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويضاف هذا العدوان الجديد إلى سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القطاع، ما يزيد من حجم المأساة الإنسانية ويُعمّق الأزمة التي يعيشها الفلسطينيون بغزة تحت وطأة الحصار والعدوان المستمران.

واستأنف الاحتلال حرب الإبادة في ظل وضع إنساني ومعيشي بالغ الصعوبة، وانعدام توافر للوقود في جميع محافظات قطاع غزة، بسبب غلقها للمعابر.

وكثفت القوات "الإسرائيلية" عمليات القصف الجوي والمدفعي واستهدفت مناطق سكنية ومباني مدنية بقطاع غزة، ما أدى إلى خسائر بشرية فادحة، كما استهدفت تلك القوات مراكز إيواء تضم نازحين في مختلف مناطق القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين