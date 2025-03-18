مقتل أسير "إسرائيلي" وإصابة اثنين في قصف الاحتلال على قطاع غزة

كشف قيادي بارز في حركة المقاومة الإسلامية حماس، عن سقوط قتيل ومصابين من أسرى الاحتلال في غزة بعد استهداف الاحتلال موقعًا كانوا موجودين فيه، وذلك بعد استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع.

وقال القيادي في الحركة، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إنّ هذا ما سبق وحذرت منه المقاومة، فالمحتجزون لا يمكن أن يخرجوا من القطاع إلا في عملية تفاوض، مشدداً على أن هدف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الرئيسي هو التخلص من الأسرى طالما فشل في تحريرهم عبر العملية السياسية، للتخلص من الأثمان السياسية التي سيدفعها، والتي تظهر حجم الفشل الذي وقع فيه هو وأجهزته.

وذكّر القيادي في الحركة بأنّ "حماس" تعاطت بشكل إيجابي مع اتفاق وقف إطلاق النار منذ البداية، ونفذت كافة الالتزامات، في مقابل رفض الاحتلال، وبدعم من الولايات المتحدة، الذهاب إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وكشف القيادي في الحركة عن أنّ "حماس" وافقت على المبادرة التي قدمها مبعوث ترامب للرهائن آدم بولر بإطلاق سراح محتجز إسرائيلي أميركي وأربعة جثامين لمزدوجي الجنسية، على أن يكون ذلك بداية انتقال للمرحلة الثانية.

وتابع: "في المقابل، رفض الاحتلال مقترح بولر، فجاءت مبادرة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، التي طالب فيها بإطلاق نصف المحتجزين الإسرائيليين الأحياء ونصف الأموات مقابل 50 يوم هدوء، فيما رفض المبعوث الأميركي أن يكون الانتقال للمرحلة الثانية جزءاً من المقترح".

وفجر اليوم، استشهد وأُصيب مئات المواطنين في قطاع غزة بمجاز دامية ارتكبها الاحتلال في عدة مناطق متفرقة بقطاع غزة، في خرقٍ صارخ للهدنة وتحدٍ واضح للاتفاقات السابقة.

وأصدر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس تعليماتهما للجيش الإسرائيلي بالتحرك بشكل قوي في قطاع غزة، في خطوة قد تشير إلى تصعيد جديد في العمليات العسكرية ضد القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين