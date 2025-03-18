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حماس: تنسيق الاحتلال المُسبق مع الإدارة الأمريكيَّة يؤكد شراكتها في حرب الإبادة على شعبنا

18 مارس 2025 . الساعة 10:10 بتوقيت القدس
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حماس: تنسيق الاحتلال المُسبق مع الإدارة الأمريكيَّة يؤكد شراكتها في حرب الإبادة على شعبنا

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد اللطيف القانوع، إنَّ الاحتلال وبتنسيق أمريكي مُسبق يستأنف حرب الإبادة الجماعية ويرتكب عشرات المجازر بحق شعبنا في قطاع غزة.

وأوضح القانوع في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أنّ تنسيق الاحتلال المسبق مع الإدارة الأمريكية يؤكد شراكتها في حرب الإبادة على شعبنا وتشكيل تغطية لجرائم حربه.

وأضاف، أنّ "نتنياهو انقلب على الاتفاق وقرر استئناف الحرب على غزة لتصدير أزمته الداخلية وفرض شروط تفاوضية جديدة".

وأكد أنّ حماس التزمت بكامل بنود الاتفاق وحرصت على تثبيته والانتقال للمرحلة الثانية لكن الاحتلال رفض.

ودعا القانوع المجتمع الدولي للتحرك الفوري للضغط على الاحتلال بوقف شلال الدم في غزة.

ومنذ فجر اليوم، استشهد وأُصيب مئات المواطنين في قطاع غزة بمجاز دامية ارتكبها الاحتلال في عدة مناطق متفرقة بقطاع غزة، في خرقٍ صارخ للهدنة وتحدٍ واضح للاتفاقات السابقة.

وأصدر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس تعليماتهما للجيش الإسرائيلي بالتحرك بشكل قوي في قطاع غزة، في خطوة قد تشير إلى تصعيد جديد في العمليات العسكرية ضد القطاع.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #خرق اتفاق وقف إطلاق النار

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