الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في نابلس، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 17 مواطنًا، خلال اقتحامها المنطقة الشرقية بمدينة نابلس ومداهمة العديد من المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها في حي المساكن الشعبية وعسكر البلد ومخيمات عسكر القديم وعسكر الجديد وبلاطة.

واعتقلت قوات الاحتلال كلا من ووليد السلمان، وأحمد درويش الدش، ورمزي أبو عيشة وأبنيه بكر وبراء، وعبد عليان، وإياد رواجبة، وعبد أبو العيش، وبشار منصور، وإسلام أبو عيشة، ويوسف الأشقر، وزياد عبد الجواد، ومراد العجوري، ومحمود الأشقر، وعلي القطناني، والفتى صلاح لؤي الرفاعي، وبيان عبد ترياقي.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على ثلاثة مواطنين خلال اقتحام مخيمي عسكر وبلاطة، بينهم سيدة.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيمين من جهة حاجزي عورتا وحوارة، وانتشرت في أزقة المخيمين، وداهمت عدة منازل، ولا يزال الاقتحام مستمرا حتى اللحظة.

في سلفيت، أفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد بلال عزريل، ورضا ماضي، بعد محاصرة منزليهما ومطالبتهما عبر مكبرات الصوت بتسليم نفسيهما.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أنس وعلي مساعيد بعد مداهمة منزلي ذويهما في المدينة.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل خلال اقتحامها قرى: دير أبو مشعل، والنبي صالح وبيتللو، وشبتين شمال غرب وغرب رام الله، فيما اقتحم بلدة بيتونيا غربا، وحي سطح مرحبا في مدينة البيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم وداهمت منزل المواطن عمر عياد، وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال مقهى في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، ما أدى إلى استشهاد الشاب خالد صالح قرعان، وإصابة ثلاثة آخرين، واعتقلت المواطنيّن نصر عدوان وسعيد سلامة.

المصدر / فلسطين أون لاين