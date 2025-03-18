شهيد و3 إصابات برصاص الاحتلال في قلقيلية

استشهد شاب وأصيب ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة برصاص قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية، فجر اليوم الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب خالد صالح قرعان (25 عامًا)، وإصابة ثلاثة آخرين، برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.

وفرضت قوات الاحتلال حظر التجول، وأعاقت عمل مركبات إسعاف الهلال الأحمر وطواقمها الطبية، ومنعتها من الوصول إلى الإصابات فور الإعلان عنها من خلال توقيفها.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت قلقيلية، وتمركزت في حي كفر سابا من المدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، استشهد خلالها الشاب قرعان، فيما أُصيب ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.

المصدر / فلسطين أون لاين