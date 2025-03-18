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"حياة كثيرين من أبنائنا على المحك"

عائلات أسرى الاحتلال: حكومة نتنياهو اختارت التَّخلي عن الأسرى بعد استئناف الحرب على غزَّة

18 مارس 2025 . الساعة 08:52 بتوقيت القدس
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عائلات أسرى الاحتلال: حكومة نتنياهو اختارت التَّخلي عن الأسرى بعد استئناف الحرب على غزة

قالت هيئة عائلات أسرى الاحتلال لدى المُقاومة في غزّة، إن حكومة نتنياهو اختارت التخلي عن الأسرى عبر استئناف الحرب على غزة.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أنه يجب العودة إلى وقف إطلاق النار، لأن حياة كثيرين من الأسرى على المحك.

وأضافت أنه "لن يكون هناك أمن ولا نصر ولا نهضة حتى يعود آخر أسير إلى "إسرائيل".

وطالبت الرئيس الأمريكي دونالد الرئيس ترامب بمواصلة العمل على إطلاق سراح جميع الأسرى.

وفجر اليوم، استشهد وأُصيب مئات المواطنين في قطاع غزة بمجاز دامية ارتكبها الاحتلال في عدة مناطق متفرقة بقطاع غزة، في خرقٍ صارخ للهدنة وتحدٍ واضح للاتفاقات السابقة.

وأصدر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس تعليماتهما للجيش الإسرائيلي بالتحرك بشكل قوي في قطاع غزة، في خطوة قد تشير إلى تصعيد جديد في العمليات العسكرية ضد القطاع.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #خرق اتفاق وقف إطلاق النار #هيئة عائلات أسرى الاحتلال

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