مئات الشُّهداء والجرحى في غارات الاحتلال على قطاع غزَّة

استأنف الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانه الواسع على قطاع غزة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في خرق فاضح للهدنة استهدف فيه مئات المواطنين في مراكز الإيواء والعمارات السكنية وخيام النزوح في كافة مناطق القطاع.

وأكدت وزارة الصحة بغزة، ارتقاء ما يقارب 342 شهيدًا، وإصابة العشرات في حصيلة غير نهائية بغارات الاحتلال على القطاع، منذ فجر اليوم.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزل الدكتور أيمن أبو طير في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خانيونس، ما أسفر عن تدميره وارتقاء شهداء من عائلة "أبو طير".

والشهداء هم: شوقيه محمد أبو طير، محمد سليمان أبو طير، أسماء عبد أبو طير، هدى محمد أبو طير، أميرة محمد أبو طير، فلة عبدالكريم أبو طير، أنس أيمن أبو طير، جنى أيمن أبو طير، ولين أيمن أبو طير، بينما لا يزال أربعة أفراد من العائلة تحت الركام في انتظار عملية انتشالهم.

وذكرت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت عمارة سكنية خلف المسجد العمري في وسط مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلًا قرب مسجد الرباط في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مما أسفر عن أضرار جسيمة في المكان، فيما ارتقى شهداء بقصف طائرات الاحتلال منزلًا بشارع الصناعة في حي تل الهوا بمدينة غزة.

وارتقى 25 شهيدًا وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفيةـ بأن خمسة شهداء، بينهم طفلان ارتقوا وأصيب العشرات جراء قصف الاحتلال خيامًا تؤوي نازحين في منطقة المواصي الإنسانية غربي مدينة خان يونس.

كما ارتقى شهيدان في قصف الاحتلال على الحي السعودي غربي مدينة رفح، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدة الفخاري شرقي مدينة خان يونس.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إنّ الاحتلال الصهيوني نقض اتفاق وقف إطلاق النار وواصل الإبادة الجماعية بحق المدنيين، ما أدّى لارتقاء أكثر من 322 شهيدًا ومفقودًا حتى الآن وعشرات الإصابات خلال 5 ساعات في قطاع غزة.

وأشار المكتب الحكومي إلى أنّ المجازر الوحشية التي يواصل ارتكابها جيش الاحتلال تؤكد مجددًا أنه لا يعرف سوى لغة القتل والتدمير والإبادة الجماعية.

وقال المكتب الحكومي في بيان صحفي، إنّ هذه المجازر الوحشية التي يواصل الاحتلال ارتكابها في وقت يتعرض فيه قطاع غزة لحصار كارثي خانق، وبالتزامن مع انهيار المنظومة الصحية في القطاع نتيجة استمرار منع دخول الإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية، ما يهدد بتوقف المستشفيات عن العمل.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالخروج من دائرة الصمت والتحرك الفوري لوقف هذه المجازر ومحاسبة قادة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين