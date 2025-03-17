القوى الوطنيَّة والإسلامية تدين العدوان الأمريكي على اليمن وتؤكد تضامنها

متابعة/ فلسطين أون لاين

أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، بأشد العبارات، العدوان الأمريكي البريطاني الإجرامي الذي يستهدف المكونات المدنية في اليمن، مؤكدةً أنه انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واعتداء على سيادة واستقرار اليمن الشقيق.

وعبّرت اللجنة، في بيان صحافي، اليوم الإثنين، عن تضامنها الكامل مع الشعب اليمني الشقيق في مواجهة هذا العدوان الغاشم، مثمِّنةً خطواتهم المباركة الداعمة لصمود شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة في مواجهة حرب الإبادة الجماعية والتجويع التي يندى لها جبين البشرية.

وشددت القوى الوطنية والإسلامية على أن الدعم والإسناد الذي تقوم به اليمن الشقيق لفلسطين سيظل تعبيراً صادقاً عن الانتماء لمعاني العروبة والحس القومي الأصيل.

وشنّ العدوان الأميركي - البريطاني غارات استهدفت العاصمة صنعاء وصعدة والبيضاء (وسط البلاد)، ومدينة ذَمَار جنوبي العاصمة اليمنية، فجر الأحد، حيث استشهد 53 مدنياً وجُرح أكثر من 100.

وقال مصادر يمنية، إنّ الطيران الأميركي شنّ أكثر من 47 غارة جوية استهدفت عدداً من المناطق في محافظات صنعاء، صعدة، البيضاء، حجة، ذمار، مأرب، والجوف، مما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات في حصيلة غير نهائية.