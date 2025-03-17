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الدفاع المدني بغزة: طواقمنا نقلت 57 جثمان شهيد بينهم 40 مجهولين

17 مارس 2025 . الساعة 20:01 بتوقيت القدس
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الدفاع المدني بغزة: طواقمنا نقلت 57 جثمان شهيد بينهم 40 مجهولين
متابعة/ فلسطين أون لاين

قال الدفاع المدني بقطاع غزة، إن طواقمه نقلت اليوم 57 جثمان شهيد بينهم 40 مجهولة الهوية، وقد بلغ اجمالي ما تم نقلهم منذ بدء عملية نقل الجثامين 135 جثمان شهيد.

وأشار الدفاع المدني في بيان إلى أن طواقمه تواصل لليوم الرابع نقلها جثامين الشهداء الذين تم دفنهم خلال حرب الإبادة داخل أسوار مجمع الشفاء الطبي بغزة.

وأضاف "طواقمنا ستواصل عملية نقل الجثامين الطاهرة من داخل مجمع الشفاء خلال الأيام القادمة".

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة، تزامنًا مع الحصار الخانق المفروض على القطاع ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية للمواطنين.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأن 5 شهداء (3  منهم تم انتشالهم وشهيد جديد وآخر متأثر بجراحه) وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، بالإضافة إلى 9 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت  ارتفاع حصيلة العدوان إلى 48,577 شهيدًا و 112,041 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

يواصل الاحتلال إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات لقطاع غزة لأكثر منذ 16 يومًا على التوالي، ما يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المنهار، الذي عانى ويلات الحرب منذ أكثر من 16 شهرًا.

 

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#غزة #حرب الإبادة

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