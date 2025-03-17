لحظة انهيار مبنى متضرِّر ونجاة سكَّانه بأعجوبة شمال قطاع غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

وثق مقطع فيديو لحظة انهيار مبنى مأهول بالسكان ومكون من عدة طوابق، كان قد تضرر جراء قصف الاحتلال خلال حرب الإبادة التي استمرت لأكثر من 15 شهرًا، شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن مبنى يتكون من عدة طبقات كانت تقطن فيه عدة 3 عائلات فلسطينية انهار بشكل مفاجئ بعد تعرضه للتصدع، مقابل مدرسة الفالوجا بمنطقة جباليا شمالي قطاع غزة.

فيما نجا أكثر 30 شخصًا كانو يتواجدون بالقرب من المبنى قبل انهياره بينهم نساء وأطفال، وعندما بدأ بالتصدع أخلوا المكان على الفور، ونجوا بأعجوبة.وفقًا للمصادر ذاتها.

وقال الشاب عبد الله حلوة، أحد المستأجرين الفلسطينيين داخل هذا المبنى، إن حادثة الانهيار وقعت بعد تناولهم وجبة السحور وقبل بزوغ الفجر.

وتابع: "كان المنزل يؤوي عائلتي المكونة من 9 أشخاص بينهم 4 مقعدين"، لافتا إلى أن المبنى كان يؤوي بما مجمله 21 شخصًا.

وأوضح أن المبنى تعرض خلال الإبادة الجماعية لقصف إسرائيلي، لكنه بقي واقفا إلى أن انهار فجر الاثنين.

بدورها، قالت الفلسطينية أم شادي أبو خريس، إن المبنى بدأ يتداعى منذ مساء الأحد حيث كانت تسقط منه بعض الحجارة بين الفينة والأخرى، إلى أن بدأت حجارته بالسقوط بشكل كبير مع أذان الفجر.

وأشارت إلى أنها لجأت إلى المنزل لإصابة نجلها خلال أشهر حرب الإبادة، لافتة إلى عدم تمكنها من اصطحاب أي ممتلكات أو مستلزمات حياتية خلال خروجها من المنزل قبيل انهياره.

وختمت قائلة، إنها قبل انهيار المنزل كانت تعيش وترى "كل أشكال العذاب"، لكنها لا تدري لاحقا ما المصير الذي ينتظرها بعدما بات الشارع مأواهم.

وأضاف للأناضول أن المبنى قبل سقوطه تعرض لميلان شديد ومن ثم انهار دون وجود أسباب، إلا أن أحد سكانه قال إن الانهيار بدأ جراء اهتزازه إثر قصف إسرائيلي قريب.

ولفت إلى أن عائلته فقدت كافة مستلزماتها وملابسها تحت أنقاض المبنى المنهار، مؤكدا عدم وجود ملجأ آخر لهم أو بديل لتلك المستلزمات المفقودة.

وعلى ضوء ذلك، حذر المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، من خطر كبير يهدد حياة آلاف الأهالي الذين يعيشون في منازل آيلة للسقوط، عقب حادثة انهيار مبنى مكون من ثلاثة طوابق فجر اليوم في منطقة جباليا الفاخورة.

وقال الدفاع المدني، في بيان مقتضب، إن مئات المنازل في القطاع مهددة بالانهيار نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بها جراء القصف والحرق خلال الحرب الأخيرة على غزة، مشيرًا إلى أن الظروف المأساوية التي تعيشها آلاف العائلات تشكل تهديدًا حقيقيًا لحياتهم.

ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية إلى التحرك الفوري لإنقاذ الأرواح وتوفير حلول عاجلة لتحسين ظروف هذه العائلات التي تعيش تحت وطأة الحصار والتدمير المستمر.