"إعلام الأسرى" يحذر من فايروس خطير يتفشّى في سجن "مجيدو"

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذرمكتب إعلام الأسرى، اليوم الإثنين، من انتشار فيروس خطير بين الأسرى الفلسطينيين في قسم (3) في سجن "مجيدو" الإسرائيلي.

وقال المكتب، في بيان له، أنه منذ قرابة 10 أيام، يعاني 90% من الأسرى الفلسطينيين من الإسهال والقيء، مضيفًا أن بعض الأسرى يفقدون الوعي ويُغمى عليهم من شدة المرض، خاصةً كبار السن.

وأشار المكتب إلى، أن إدارة السجن تتعمد إهمال الأسرى طبيًا وإبقائهم دون تقديم أي علاج.

يُذكر أن سجن "مجيدو"، الواقع قرب مفترق "مجيدو" في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعد من بين أكثر السجون الإسرائيلية شهرةً بممارساته الإجرامية بحق الأسرى الفلسطينيين، بعيدًا عن أنظار العالم، وفي ظل غياب أي رقابة دولية.

والأربعاء الماضي، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن أوضاع المعتقلين في سجن مجيدو صعبة وقاسية، حيث الطعام شحيح ومستلزمات النظافة الشخصية منعدمة.

وأفادت محامية الهيئة بأن الأسير نسيم حسني حمد (26 عامًا)، الموجود في قسم (2) غرفة (1) بسجن مجيدو (معتقل منذ 12 ديسمبر/كانون الأول 2023)، يعاني من دوار وألم دائم في الرأس، إذ تتعمد إدارة السجن إهماله طبيًا وترفض إعطاءه حبة مسكن أو إخراجه إلى عيادة السجن، علمًا أنه مصاب بالجرب منذ 15 شهرًا، وتلقى العلاج لكنه لا يزال يعاني نتيجة الرطوبة وانعدام التهوية والنظافة الشخصية في السجن.

وأشار حمد، في شهادته أمام محامية الهيئة، إلى أن مدة الفورة من المفترض أن تكون ساعة، ولكن فعليًا هي نصف ساعة، إذ إن إدارة السجن تجتزئ منها نصف ساعة كاملة للعدد، وما يبقى منها لا يكفي ليغتسل المعتقلون جميعهم.

وفيما يخص الطعام، قال إنه فقد 24 كيلوغرامًا من وزنه نتيجة سياسة التجويع الممنهجة في سجون الاحتلال، حيث الطعام رديء ولا يسد الرمق.

وكشف "إعلام الأسرى" عن حرمان الأسرى من مواد التنظيف الأساسية، حيث يُوزع مغلفا شامبو فقط لكل أسير أسبوعيًا، رغم أن المنتج منتهي الصلاحية منذ عام 2015، إضافة إلى مسحوق غسيل مرة واحدة فقط في الأسبوع.

وتابع "إعلام الأسرى"، أن الأسرى يتعرضون للقمع والضرب داخل الغرف من وقت إلى آخر، مع استمرار تعرضهم للضرب والإهانة في حال زيارة محامي لهم أو الخروج للمحكمة.

وأكد "إعلام الأسرى"، أن الاحتلال يتعمد رشّ الغاز داخل غرف الأسرى بين مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا دون أي سبب يُذكر.