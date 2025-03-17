رئيس أسبق للشاباك يدعو إلى عصيان مدني في (إسرائيل)

دعا رئيس جهاز الشاباك الأسبق، عامي أيالون، المواطنين في (إسرائيل) إلى المشاركة في عصيان مدني، معتبرًا أن "البلاد تواجه أزمة دستورية غير مسبوقة" منذ تأسيسها.

وأكد أيالون أن الحكومة الحالية تخرق القانون، في تصريحات تأتي بعد إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن عزمه إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار.

وخلال مقابلة له مع موقع "واينت" الإلكتروني، اليوم الإثنين، قال أيالون: "إذا كنا كمواطنين لا نوافق على خرق القانون، فلا بد من عدم تنفيذ ما يتطلبه ذلك. عصيان مدني هو مصطلح دائم في جميع الديمقراطيات، ومنذ فترة العبودية في الولايات المتحدة حتى اليوم. وعندما ترى حكومة تبتعد عن إرادة الشعب، فهي حكومة متمردة".

العصيان واجب

وأضاف: "أدعو المواطنين إلى النزول إلى الشوارع للتعبير عن رأيهم. وعندما تخرق الحكومة القانون، فإن العصيان المدني يصبح واجبًا، لأن القانون يجب أن يكون خطنا الأحمر، والعنف فقط هو ما يجب أن نتجنبها. الديمقراطية هي لنا وليست للحكومة".

وفيما يتعلق بدعوات البعض بعدم الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط، أكد أيالون أنه يرفض هذا الموقف، مشيرًا إلى أن "الخدمة في الاحتياط ليست خيارًا، لأن الدولة ليست ملكًا لأحد، ونحن لا نقاتل من أجل شخص".

وتابع أيالون: "علينا كأفراد أن نكون مستعدين للتوجه إلى الشوارع ضد الحرب التي لا تحمل أهدافًا سياسية واضحة، حيث يموت بعض الجنود دون أن تعود الحرب بالمكاسب المرجوة، مثل إعادة المخطوفين أو هزيمة حماس".

وحول قرار نتنياهو بإقالة رئيس الشاباك، قال أيالون: "رئيس الحكومة يسعى دائمًا للثقة، ولكن هذا ليس جديدًا. ولا أريد التحدث عن أمور أعرفها ربما لا يعرفها الآخرون. المسألة ليست أسرار دولة، بل تعكس كيف يرى نتنياهو منصبه وعلاقته برئيس الشاباك".

وأشاد أيالون بالشكوك التي أثارها رئيس الشاباك الأسبق ناداف أرغمان بخصوص تصرفات نتنياهو، حيث أشار إلى تهديد أرغمان بالكشف عن معلومات لم يتم الإعلان عنها إذا تبين له أن رئيس الحكومة قد تصرف ضد القانون.

المصدر / فلسطين أون لاين