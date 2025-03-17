الاحتلال يمدِّد اعتقال الصَّحفية المقدسية لطيفة عبد اللطيف

مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي بالقدس المحتلة، اليوم الإثنين، اعتقال الصحفية المقدسية لطيفة عبد اللطيف بزعم "التحريض".

وقالت مصادر مقدسية، إن محكمة الاحتلال وجهت للصحفية المقدسية تهمة "نشر محتوى تحريضي على الانترنت".

وأمس الأحد، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الصحفية لطيفة عبد اللطيف، من مدينة القدس المحتلة.

ويُشار إلى أن الزميلة عبد اللطيف كانت قد تعرضت لعدة اعتداءات وانتهاكات من قبل شرطة الاحتلال خلال عمليها الصحفي في مدينة القدس المحتلة؛ لا سيما الاعتداء عليها ومحاولة تزع حجابها عام 2021. تزامنًا مع إبعادها المُستمر عن باحات المسجد الأقصى المبارك.

ويُواجه صحفيو القدس، منذ مطلع شهر آذار/ مارس الجاري، تضييقات وتهديدات بينما أبعدت قوات الاحتلال عددًا منهم عن المسجد الأقصى المبارك لمدد متفاوتة، في إطار قمع الحرية الإعلامية ومنع نشر حقيقة الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والأقصى.

ومع اعتقال الزميلة لطفية عبد اللطيف يرتفع، وفق معطيات حقوقية رسمية، عدد الصحفيون الأسرى في سجون الاحتلال إلى قرابة الـ 51 معتقلًا.

المصدر / فلسطين أون لاين