المكتب الحكومي يُطالب الوسطاء بتحرُّكٍ دوليٍّ عاجل لوقف جريمة التَّجويع ضدّ قطاع غزَّة

قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" لا يزال يفرض حصارًا خانقًا على قطاع غزة بإغلاق كافة المعابر، لليوم الـ 16 على التوالي.

وأوضح الثوابتة في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أنّ أكثر من 10,000 شاحنة مساعدات منعها الاحتلال من الدخول إلى قطاع غزة، في جريمة تجويع ممنهجة ضد شعبنا الفلسطيني.

وأشار إلى أن الاحتلال رفض إدخال 850 شاحنة وقود وغاز طهي، مما أدى إلى شلل قطاع المواصلات، وإغلاق المخابز، وتعطيل العمل الإنساني بشكل كامل.

وأضاف، "هذا حصار قاتل وجريمة إبادة بطيئة بحق أكثر 2,4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة".

وطالب الثوابتة الوسطاء الضامنين والمجتمع الدولي بتحرك دولي عاجل لوقف هذه الجريمة فورًا.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة، وسط تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة.

وعمّق إغلاق الاحتلال معبر كرم أبو سالم من الكارثة الإنسانية، حيث باتت مؤشرات واضحة لعودة شبح المجاعة وانعدام الأمن الغذائي، وبحسب مصادر طبية، فإن إغلاق المعبر، يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى، بسبب نقص العلاج وانهيار المنظومة الصحية، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في تصريحات سابقة، أن الإغلاق تسبب بانعدام الأمن الغذائي، وفقدان نحو 80 من المواطنين مصادرهم للغذاء، وذلك مع توقف صرف المساعدات من الجهات الإغاثية، وتوقف التكيات الخيرية، وكذلك غياب البضائع والطعام من الأسواق.

وكما أثر إغلاق المعبر على قطاع المياه المستخدمة منزليا، حيث باتت مناطق قطاع غزة تعاني من شح كبير، مع منع الوقود التي تشغل الآبار.

ومطلع مارس/آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يومًا، في حين تنصلت "إسرائيل" من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ويريد نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى "الإسرائيليين" في غزة، دون استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاء للمتطرفين في حكومته.

وفي المقابل، تؤكد حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام الاحتلال بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية التي تشمل انسحابًا "إسرائيليا" من القطاع ووقفًا كاملًا للحرب.

المصدر / فلسطين أون لاين