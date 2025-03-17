مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، في مدينة القدس المحتلة، بحماية أمنية مُشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي"

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 123 مستوطنًا، بينهم 25 طالبًا يهوديًا اقتحموا الأقصى من باب المغاربة، وتجولوا في باحاته.

وأشارت مصادر صحفية إلى أن المستوطنين أدّوا صلوات تلمودية في "الأقصى"؛ لا سيما في الجهة الشرقية من باحات المسجد، بحماية من شرطة الاحتلال، تزامنًا مع جولات استفزازية.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس، وعند أبواب المسجد الأقصى، وأعاقت دخول المواطنين.

وتصاعدت الدعوات المقدسية لتكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى في العشرة الأواخر من رمضان، خاصة في ظل التهديدات المتزايدة من الاحتلال والمستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين