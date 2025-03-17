تصاعد الأزمة السِّياسيَّة في (إسرائيل).. قادة المعارضة يهاجمون إقالة رئيس الشَّاباك

هاجم قادة المعارضة في (إسرائيل)، صباح اليوم الإثنين، قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، معتبرين الخطوة "متسرعة ومتهورة" وذات دوافع سياسية.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد في مقابلة مع القناة الثانية: "بمجرد أن بدأ الشاباك التحقيق في مكتبه، قرر نتنياهو إقالة رونين بار في عملية تتسم بالهوس وتضارب المصالح".

وأضاف: "إذا كان فقدان الثقة سببًا للإقالة، فإن أول من يجب أن يغادر هو نتنياهو، لأن (إسرائيل) فقدت الثقة به".

ومن المقرر أن يجتمع قادة المعارضة، بمن فيهم بيني غانتس، أفيغدور ليبرمان، ويائير جولان، في الكنيست اليوم لإجراء مشاورات حول كيفية الرد على إقالة بار، في ظل تصاعد الأزمة السياسية.

اتهامات بـ"التطهير السياسي" وتهديدات بالمقاومة

وفي تصعيد للهجوم على نتنياهو، اعتبر يائير جولان، رئيس الحزب الديمقراطي، أن الإقالة "محاولة يائسة من متهم جنائي للتخلص من مسؤول أمني مخلص لـ(إسرائيل)، يجري تحقيقات خطيرة حول نتنياهو ودائرته المقربة".

وأضاف: "لن تمر هذه الإقالة بصمت، وستواجه مقاومة هائلة".

أما بيني غانتس، رئيس المعسكر الرسمي، فقد وصف الخطوة بأنها "انتهاك مباشر لأمن الدولة وتفكيك للوحدة الوطنية لأغراض سياسية وشخصية".

ومن جهته، هاجم عضو الكنيست غادي آيزنكوت قرار نتنياهو بشدة، مشيرًا إلى أنه "يجري حملة تطهير ضد قادة الأجهزة الأمنية والقضائية، ما يشكل خطرًا على أمن (إسرائيل) ومصالحها الوطنية". وكشف عن تفاصيل اجتماع عقده في مكتب رئيس الوزراء في أكتوبر 2023، حيث قال إنه رأى "قيادة فقدت توازنها، بينما كانت المؤسسة الدفاعية تمثل شعاعًا من الضوء وسط الفوضى".

(إسرائيل) أمام أزمة سياسية وأمنية متفاقمة

مع تزايد حدة التوتر، تبدو (إسرائيل) مقبلة على مرحلة جديدة من المواجهات السياسية والاحتجاجات الشعبية، في ظل اتهامات لنتنياهو بالسعي لترسيخ سلطته على حساب المؤسستين الأمنية والقضائية.

ويؤكد قادة المعارضة أنهم "سيواصلون النضال السياسي لمنع تحويل (إسرائيل) إلى ديكتاتورية يقودها رجل فاسد".

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين