ترحيل طبيبة لبنانية من الولايات المتحدة رغم أمر قضائي يمنع ذلك

كشفت وثائق قضائية أن السلطات الأمريكية قامت بترحيل الدكتورة رشا علوية، الأستاذة المساعدة في كلية الطب بجامعة براون، إلى لبنان، وذلك رغم صدور أمر قضائي يمنع ترحيل حاملي التأشيرات الأمريكية فورًا.

ومن المقرر أن يكون ترحيل علوية، البالغة من العمر 34 عامًا، موضوع جلسة استماع اليوم الاثنين أمام محكمة اتحادية في بوسطن. وقد طالب القاضي ليو سوروكين، الذي عينه الرئيس الأسبق باراك أوباما، بتوضيح ما إذا كانت إدارة الجمارك وحماية الحدود قد خالفت أمره "عن عمد".

تأشيرة دخول منذ 2018

ووفقًا لدعوى قضائية رفعتها قريبتها يارا شهاب، احتُجزت علوية عند وصولها إلى مطار لوغان الدولي في بوسطن قادمة من لبنان، حيث كانت تزور عائلتها. وتحمل الطبيبة تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة منذ عام 2018، إذ قدمت أول مرة لإكمال زمالة طبية في جامعة ولاية أوهايو، ثم في جامعة واشنطن، قبل أن تنضم إلى برنامج الطب الباطني في جامعة ييل-واتربري، والذي أنهته في يونيو الماضي.

وخلال وجودها في لبنان، حصلت علوية على تأشيرة "H-1B" من القنصلية الأمريكية، مما كان يتيح لها العودة للعمل في جامعة براون. وعلى الرغم من ذلك، احتجزتها سلطات الجمارك في المطار دون تقديم توضيحات لعائلتها، وهو ما اعتبرته الدعوى القضائية انتهاكًا لحقوقها.

وبعد رفع الدعوى، أصدر القاضي سوروكين أمرًا مساء الجمعة يمنع ترحيلها من ماساتشوستس دون إشعار المحكمة مسبقًا بـ48 ساعة، كما طالب بحضورها جلسة الاستماع يوم الاثنين. إلا أن محامي عائلتها كشف أن السلطات نقلتها جوًا إلى باريس استعدادًا لترحيلها إلى لبنان يوم الأحد، متجاهلة بذلك الأمر القضائي.

وطالب القاضي الحكومة بتقديم رد قانوني وواقعي حول الواقعة بحلول صباح الاثنين، إلى جانب الاحتفاظ بجميع المراسلات والوثائق المتعلقة بوصول الطبيبة وقرار ترحيلها.

ولم تقدم السلطات تفسيرًا رسميًا لأسباب الترحيل، لكن هذه الخطوة تأتي في ظل سياسات إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، التي شددت القيود على الهجرة وعززت الاعتقالات عند الحدود.

المصدر / فلسطين أون لاين