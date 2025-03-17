انقسامات (إسرائيل) الداخلية.. صراعات متزايدة تهدد "مستقبلها"

خانيونس/ محمد سليمان

تشهد دولة الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في حدة الخلافات بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بقيادة رئيسه السابق نداف أرغمان، حيث وصلت هذه الخلافات إلى مستوى غير مسبوق، وسط تهديدات بكشف بعض الأسرار الأمنية الحساسة التي قد تؤثر على استقرار دولة الاحتلال.

وقد بلغ الانقسام بين أعلى المستويات السياسية والأمنية في دولة الاحتلال ذروته في الأيام الأخيرة، ما دفع نتنياهو إلى تقديم شكوى رسمية إلى الشرطة ضد رئيس الشاباك السابق، متهمًا إياه بالتخطيط لكشف معلومات غاية في الحساسية، قد تتضمن تفاصيل سرية ذات تأثير مباشر دولة الاحتلال.

وبالإضافة إلى النزاع القائم بين نتنياهو ورئيس الشاباك السابق، تتفاقم صراعاته مع قادة المعارضة والقضاء والمستشارة القانونية للحكومة، مما يزيد من الضغوط عليه، في وقت يواجه فيه اتهامات بالفساد وسوء الإدارة، خاصة بعد الإخفاقات الأمنية الإسرائيلية التي كشفتها عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

هذه التحديات تعمق حالة الغضب داخل المجتمع الإسرائيلي تجاه نتنياهو، مما يهدد مستقبله السياسي بشكل غير مسبوق.

وقد أثارت هذه الانقسامات الداخلية ردود فعل قوية داخل الأوساط السياسية في دولة الاحتلال، حيث وصف زعيم المعارضة، يائير لبيد، تصريحات نتنياهو الأخيرة بأنها "خطيرة وتقوّض الجهاز الذي يُعتبر حجر الأساس في الحفاظ على أمن الإسرائيليين".

وتكمن خطورة هذه الأزمة في توقيتها الحرج، حيث تمر (إسرائيل) بمرحلة حساسة، وتسلط الضوء على أزمة ثقة داخلية متنامية، تساهم في زيادة هشاشة الوضع الأمني والسياسي، وتهدد استقرار الكيان على المدى القريب والبعيد.

تحالف غير تقليدي

وفي هذا السياق، يرى الخبير في الشأن الإسرائيلي، عماد أبو عواد، أن ما يحدث في دولة الاحتلال هو صراع عميق بين مؤسسات الدولة التقليدية وما يسمى "إسرائيل الجديدة"، التي يحاول نتنياهو رسم ملامحها.

وفي حديثه لـ "فلسطين أون لاين"، قال أبو عواد: "نتنياهو أوجد تحالفًا غير تقليدي داخل (إسرائيل)، حيث جمع بين التيار الديني المتشدد واليمين القومي، الذي يرتكز على دعم اليهود الشرقيين، الذين يشعرون بأنهم تعرضوا للتمييز العنصري عبر تاريخهم داخل دولة الاحتلال".

وأوضح أبو عواد أن نتنياهو تمكن من كسب ثقة هذا التيار عبر سياساته التي تدعم توجهاتهم، حيث إن الغالبية العظمى من مؤيديه هم من اليهود الشرقيين، واستغل هذه العلاقة لضمان بقائه السياسي، وهو ما دفعه لمحاولة إعادة تشكيل هيكلية دولة الاحتلال بطرق غير مسبوقة.

وأشار إلى أن نتنياهو بدأ بمهاجمة المؤسسات القضائية والأمنية، في محاولة منه لإضعافها وإحكام سيطرته على مفاصل الحكم، وقد شن هجومًا على القضاء، كما نرى اليوم، وأدخل الشرطة والشاباك في دائرة الاستهداف، لكنه في الوقت ذاته يعمل على تحويل دولة الاحتلال إلى نظام أكثر استبدادًا، تحت غطاء ديمقراطي ظاهري.

وأوضح أبو عواد أن هذه السياسات تتلاقى بشكل كبير مع طموحات التيار الصهيوني الديني، حيث يشعر نتنياهو بأن جهاز الشاباك يمارس ضده ضغوطًا، ويحاول تقويض سلطته من خلال تسريبات إعلامية وتقارير تتعلق بأدائه السياسي والأمني.

وأضاف أبو عواد أن نتنياهو أصبح يرى الأمور بمنطق "إما أن تكون معي أو ضدي"، مما يعمق حالة الاستقطاب داخل (إسرائيل)، وقد يؤدي إلى تصاعد حدة الصراعات الداخلية.

ووفقًا لتقديرات أبو عواد، فإن هذا الصراع قد يأخذ أحد مسارين: إما أن تعود "إسرائيل التقليدية" إلى الهيمنة، أو أن يستمر التيار اليميني القومي الصهيوني الديني في تعزيز سيطرته على مفاصل الحكم.

وتوقع أبو عواد أن هذه الأزمة ستظل مستمرة في دولة الاحتلال، بل قد تتفاقم خلال السنوات المقبلة، حيث ستظهر أزمات جديدة ستزيد من حدة التوتر الداخلي، مما قد يؤدي إلى وضع تصبح فيه مكونات المجتمع الإسرائيلي غير قادرة على التعايش مع بعضها البعض، وهو ما نشهده اليوم، لكنه مرشح للتصاعد بشكل أكبر في المستقبل.

واختتم حديثه بالقول: "بالمجمل، نحن أمام مشهد جديد في (إسرائيل)، حيث تسود الفوضى والصراعات الداخلية، وتسود المصالح الحزبية الضيقة على حساب المصلحة العامة، ما يجعل مستقبل هذا الكيان أكثر اضطرابًا من أي وقت مضى.

المصدر / فلسطين أون لاين