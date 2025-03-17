استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم الـ16 وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري لليوم الـ 16 على التوالي ما زاد من تفاقم الأوضاع الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون تحت الحصار.

ومعبر كرم أبو سالم المنفذ الوحيد والحاضنة الرئيسية لإدخال البضائع والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وعمّق إغلاق الاحتلال معبر كرم أبو سالم من الكارثة الإنسانية، حيث باتت مؤشرات واضحة لعودة شبح المجاعة وانعدام الأمن الغذائي.

2 مارس

وذكرت "أونروا" أن قطاع غزة لم يستقبل أي إمدادات إنسانية أو تجارية منذ 2 مارس، مما يعرض حياة السكان للخطر، خاصةً أن العديد منهم يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة.

وتؤكد جهات صحية بغزة أن إغلاق معبر كرم أبو سالم، يهدد خطر الموت حياة آلاف المرضى والجرحى، بسبب نقص العلاج وانهيار المنظومة الصحية، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتتضاعف معاناة نحو ١٥٠ ألف من المرضى المزمنين والجرحى الذين لا يجدون الدواء أو المستهلكات الطبية لمداواتهم.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي فإن إغلاق المعبر تسبب بانعدام الأمن الغذائي، وفقدان نحو 80 من المواطنين مصادرهم للغذاء، وذلك مع توقف صرف المساعدات من الجهات الإغاثية، وتوقف التكيات الخيرية، وكذلك غياب البضائع والطعام من الأسواق.

وفي السياق توقفت ٢٥٪؜ من مخابز قطاع غزة عن العمل بسبب إغلاق المعبر، ما أثر على كميات الخبز التي تصل للمواطنين، بينما قرب توقف أعداد أخرى بسبب نفاد الوقود.

وكما أثر إغلاق المعبر على قطاع المياه المستخدمة منزليا، حيث باتت مناطق قطاع غزة تعاني من شح كبير، مع منع الوقود التي تشغل الآبار.

المصدر / فلسطين أون لاين