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اليونيسيف: أطفال فلسطين يواجهون أوضاعًا مُقلقة للغاية

17 مارس 2025 . الساعة 09:39 بتوقيت القدس
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اليونيسيف: أطفال فلسطين يواجهون أوضاعًا مُقلقة للغاية

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أمس الأحد، من أن الأطفال في فلسطين يواجهون أوضاعًا "مقلقة للغاية"، حيث يعيشون في "خوف وقلق شديدين"، ويعانون من تداعيات حرمانهم من المساعدة الإنسانية والحماية.

وقال المدير الإقليمي ليونيسف في الشرق الأوسط إدوارد بيجبيدر، بعد زيارة ميدانية الضفة الغربية وقطاع غزة، إنّ " بعض الأطفال يعيشون في خوف وقلق شديدين، فيما يواجه آخرون عواقب حقيقية لحرمانهم من المساعدة الإنسانية والحماية، أو النزوح، أو الدمار، أو حتى الموت، ويجب حمايتهم".

وأشار بيجبيدر  إلى أن حوالي مليون طفل في قطاع غزة يفتقدون الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، نتيجة القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.

وذكر، أنّ 200 طفل فلسطيني في الضفة الغربية  والقدس استشهدوا منذ السابع من أكتوبر، لافتًأ إلى أنها أعلى حصيلة شهداء بين الأطفال في مثل هذه الفترة الزمنية خلال العقدين الماضيين.

وأكد، أن "الأطفال يجب ألا يقتلوا أو يصابوا أو يشردوا، ويجب على جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي".

ودعا بيجبيدر إلى "تلبية احتياجات المدنيين الأساسية والمتعلقة بالحماية، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية بسرعة وعلى نطاق واسع".

المصدر / وكالات
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#أطفال فلسطين #طوفان الأقصى

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