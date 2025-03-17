رابط موحد لحصر الأضرار في غزة: وزارة الاتصالات تطلق منصة إلكترونية شاملة للإغاثة والتسجيل للمساعدات

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة اليوم الأحد مبادرة هامة تتمثل في إطلاق "الصفحة الموحدة للإغاثة وحصر الأضرار"، وهي منصة إلكترونية مركزية تهدف إلى تسهيل عملية حصر الأضرار وتنسيق جهود الإغاثة للمواطنين والقطاعات المتضررة من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتطوير آليات الاستجابة الطارئة وتقديم الخدمات الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع.

خدمات الصفحة الموحدة:

تقدم الصفحة الموحدة مجموعة واسعة من الخدمات الحيوية، بما في ذلك:

- نموذج التبليغ عن الأضرار الزراعية: لتسجيل الأضرار التي لحقت بالمزارع والمحاصيل الزراعية نتيجة العدوان.

- نموذج حصر أضرار أنظمة الطاقة الشمسية: لتسجيل الأضرار التي لحقت بأنظمة الطاقة الشمسية في المنازل والمؤسسات.

- حصر أضرار قطاع النقل والمواصلات: لتسجيل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات.

- التسجيل للاستفادة من الغاز: لتسهيل عملية حصول المواطنين على الغاز المنزلي.

- تحديث بيانات المواطنين: بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، لتحديث بيانات الأسر المستفيدة من المساعدات.

أهمية الصفحة الموحدة:

تعتبر هذه الصفحة أداة هامة لتسهيل عملية حصر الأضرار وتقديم المساعدات للمتضررين، حيث توفر منصة مركزية لتسجيل البيانات وتقديم الطلبات، مما يساهم في تسريع عملية الاستجابة وتوزيع المساعدات بشكل عادل وفعال.

رابط الصفحة الموحدة:

للوصول إلى الصفحة الموحدة، يمكنكم الضغط على الرابط التالي: اضغط هنا.

المصدر / فلسطين أون لاين