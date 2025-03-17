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تقلبات جوية حادة تضرب المنطقة: انخفاض كبير في درجات الحرارة وأمطار متوقعة نهاية الأسبوع

17 مارس 2025 . الساعة 09:33 بتوقيت القدس
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تقلبات جوية حادة تضرب المنطقة: انخفاض كبير في درجات الحرارة وأمطار متوقعة نهاية الأسبوع

تشهد المنطقة تقلبات جوية ملحوظة بدءًا من يوم الثلاثاء، حيث تنكسر موجة الحر تدريجيًا مع نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة، لتصل ذروة البرودة نهاية الأسبوع مع قدوم كتلة هوائية باردة جدًا.

تفاصيل الحالة الجوية:

 - الإثنين: طقس حار وغائم جزئيًا، مع درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي بـ 12-13 درجة مئوية.

 - الثلاثاء: انخفاض طفيف في الحرارة، مع بقاء الطقس حارًا نسبيًا خلال النهار ونشاط للرياح.

- الأربعاء: انخفاض ملحوظ في الحرارة وعودة إلى المعدلات الطبيعية، مع طقس بارد نسبيًا وغائم جزئيًا، وفرصة لأمطار متفرقة مساءً.

 - الخميس: انخفاض حاد في الحرارة، وطقس بارد مع رياح قوية وأمطار متفرقة في معظم المناطق.

 - الجمعة: طقس بارد جدًا وغائم جزئيًا، مع فرص لأمطار متفرقة ورياح نشطة.

تحذيرات هامة:

 - تحذير من انقلاب جوي حاد وانخفاض كبير في الحرارة يصل إلى 16 درجة مئوية.

 - تحذير من خطر الانزلاق على الطرقات وتدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والرياح.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طقس فلسطين #درجات الحرارة

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