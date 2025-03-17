حرقٌ للمنازل واعتداءاتٌ على المواطنين".. الاحتلال يُواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها لليوم الـ 50

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ50 على التوالي، ولليوم الـ37 على مخيم نور شمس، في ظل تصعيد غير مسبوق، شمل عمليات مداهمة مكثفة للمنازل، وإجبار الفلسطينيين على مغادرتها، وحرق وتفجير أخرى، مع استمرار الحصار، والاقتحامات، وسط تعزيزات عسكرية متواصلة.

وذكرت مصادر محلية، أن 200 عائلة نزحت من منازلها في مخيم طولكرم خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء تصاعد عدوان الاحتلال وتهديداته للسكان بأنه يجب مغادرة بيوتهم وعدم العودة إليها.

وواصلت قوات الاحتلال مداهمة المنازل والمحال التجارية داخل مخيم طولكرم وتفتيشها وتخريب وسرقة محتوياتها، وتحويل عدد منها لثكنات عسكرية، كما داهمت مركز العودة لتأهيل الطفولة والشباب وخربت محتوياته وسرقت مقتنياته.

واعتدت القوات على المواطنين في حارة أبو الفول داخل المخيم أثناء محاولتهم دخول منازلهم لأخذ بعض المستلزمات الضرورية.

فيما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب النساء والأطفال الذين حاولوا العودة إلى المخيم، في تصعيد خطير يفاقم معاناة السكان الذين اضطروا للنزوح عن منازلهم بسبب العدوان الإسرائيلي .

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال لاحقت مجموعات من المواطنين النازحين المتواجدين في الحي الشرقي من مدينة طولكرم المحاذي للمخيم، وفي حارة أبو الفول، وأطلقت النار تجاههم، ما دفعهم إلى الاحتماء داخل أحد أزقة الحي.

وقالت اللجنة الإعلامية في طولكرم إن أعداد النازحين من مخيمي نور شمس وطولكرم، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على المدينة ومخيميها تجاوز 24 ألف نازح مع إخلاء مزيد من المنازل والحارات في المخيمين، ولا يزال النازحون في مراكز الإيواء وبلدات المدينة.

وأسفر العدوان المتواصل على المدينة والمخيمات عن استشهاد 13 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ودمار شامل في البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية والمركبات.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات