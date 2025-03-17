يعالون يثير جدلًا عقب انتقادات حادَّة وجَّهها لجيش الاحتلال.. "هل سترسلون الجنودَ لقتل الأطفال في غزَّة؟"

أثارت تصريحات وزير الحرب "الإسرائيلي" سابقًا موشيه يعالون، جدلًا حادًا في الإعلام العبري عقب مشادةٍ كلامية مع مقدّمي برنامج الأخبار الجديد في القناة الـ 13 العبرية آيال بركوفيتش وموريا أسراف.

وقالت صحيفة معاريف العبرية، أمس الأحد، إنّ نقاشًا محتدمًا اندلع بين يعالون وبركوفيتش عقب غضب الأخير وتوجيه اللوم إلى يعالون قائلًا: ""من الناحية الواقعية، هم ذبحونا في السابع من أكتوبر، وأنا أتوقع من رئيس الأركان السابق أن يذهب للحرب".

ورد يعلون على تصريحات بركوفيتش قائلا؛ إن "رئيس أركان حكومة نتنياهو يسير وراء الانتقام"، مضيفًا "أتوقع من دولة إسرائيل ألا ترسل جنودها لقتل الأطفال في غزة".

وتوجهت أسراف إلى يعلون مستغربة: "هل تعتقد أن حكومة إسرائيل الحالية ترسل جنود الجيش الإسرائيلي لقتل الأطفال في غزة؟". أجاب يعلون على هذا السؤال بحزم قائلا: "أعتقد أنه عندما يتحدث الحاخامات عن أنه لا يوجد أبرياء في غزة، وهم يتحدثون عن إخلاء وتقليل السكان، وأن غزة ستكون خالية من العرب ونستوطن فيها يهودا، فهذه ليست أهداف حرب لدولة أرغب في العيش فيها".

وتابعت "معاريف": "ليست المرة الأولى التي يتهم فيها وزير الحرب السابق حكومة نتنياهو بسوء التصرف في غزة"، مبينة أنه "في ديسمبر الماضي، أثار يعلون ضجة إعلامية بعد مقابلة له مع لوسي آريش".

وقال يعالون حينها، إن "إسرائيل" "تقوم بتطهير عرقي في شمال قطاع غزة، ولم يعد هناك بيت لاهيا أو بيت حانون"، مضيفًا أن "الجيش الإسرائيلي يعمل على تطهير جباليا حاليا".

كما نقلت هيئة البث "الإسرائيلية" عن يعالون قوله إن "الطريق الذي يتم جر إسرائيل إليه حاليًا هو طريق احتلال وضم وتطهير عرقي بالنظر إلى ما يجري في شمال القطاع".

المصدر / فلسطين أون لاين