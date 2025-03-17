"بينهم أسرى مُحرَّرون".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن الضفة الغربية، تخللها اندلاع مواجهات في مدينتي الخليل ونابلس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمالي الخليل، ما أدّى لاندلاع مواجهات مع الشبان الذي تمكنوا من استهداف البرج العسكري الإسرائيلي المقام على مدخل المخيم بعبوات متفجرة محلية الصنع.

وذكرت المصادر محلية أن قوات الاحتـلال اقتحمت منطقة واد السمن جنوبي مدينة الخليل واعتقلت أحد الأطفال.

كما اعتقلت القوات الصهيونية المواطن سعد قرعيش بعد مداهمة منزله في مدينة يطا جنوب شرق الخليل.

وفي نابلس، قال الهلال الأحمر، إن فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس.

وبالتزامن، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية أودلا جنوب نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن القوات المتوغلة نفذت عمليات دهم لعدة أحياء بالبلدة واعتقلت شابًا.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب المبرح على طواقمه خلال تغطيتهم المواجهات في أودلا، مشيرًا إلى أنه تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الفتيين أحمد أسامة عليان وعبد القادر مخلوف بعد مداهـمة منزليهما في مخيم الجلزون شمالي رام الله.

واقتحمت قوة صهيونية قرية نعلين غربي رام الله، واعتقلت الطالب في جامعة بيرزيت قيس أبو سندس.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 3 أسرى محررين بعد مداهمة منازلهم، وهم: ليث نضال صومان، علي خالد زواهرة وعدي سامر زواهرة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات