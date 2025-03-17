القوَّات اليمنيَّة تستهدف حاملة طائرات أمريكيَّة في البحر الأحمر

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، فجر اليوم الإثنين، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" شمال البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة.

وقالت القوات اليمنية في بيانٍ لها، إنَّ هذا الهجوم هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة، مشيرةً إلى أن الاشتباك مع حاملة الطائرات استمر لعدة ساعات.

وأضافت: "أفشلنا هجوم معادٍ، كان العدو يحضر لشنه على بلدنا، واضطرت طائراته الحربية المحلقة للعودة من حيث انطلقت؛ بعد إطلاق عدد من الصواريخ والمسيرات على حاملة الطائرات وعدد من القطع الحربية التابعة لها".

وأكدت، أن هذه العمليات تأتي رداً على استمرار العدوان الأمريكي على اليمن، وفي ذكرى غزوة بدر الكبرى، وامتداداً لمسيرة الإسلام في مواجهة الطغيان والاستكبار.

وتابعت: "إننا وبالتوكل على الله تتصدى لهذا العدوان الإجرامي، ونواجه التصعيد بالتصعيد".

ومساء أمس الأحد، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن عملية عسكرية نوعية استهدفت خلالها حاملة الطائرات الأميركية "يو أس أس هاري ترومان" والقطع الحربية التابعة لها شمال البحر الأحمر، وذلك، ردًا عن تعرض البلاد لعدوان أميركي خلال الساعات الماضية.

ومن جهته، أكد قائد حركة "أنصار الله" اليمنية، السيد عبد الملك الحوثي، أن العدوان الأمريكي والغارات والقصف البحري الذي طال محافظات في اليمن هدفه "وقف إسناد الشعب الفلسطيني أمام تجويع الاحتلال له".

وقال السيد الحوثي، في تصريحات صحفية، إن "العدو الإسرائيلي يواصل تجويع وتعطيش الشعب الفلسطيني في إبادة جماعية له"؛ دون تحرك "جاد" أو "ضغط حقيقي" لفرض دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وشنّ العدوان الأميركي - البريطاني غارات استهدفت العاصمة صنعاء وصعدة والبيضاء (وسط البلاد)، ومدينة ذَمَار جنوبي العاصمة اليمنية، فجر الأحد، حيث استشهد 53 مدنياً وجُرح أكثر من 100.

وقال مصادر يمنية، إنّ الطيران الأميركي شنّ أكثر من 47 غارة جوية استهدفت عدداً من المناطق في محافظات صنعاء، صعدة، البيضاء، حجة، ذمار، مأرب، والجوف، مما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات في حصيلة غير نهائية.

وعقب ذلك، حذّر مصدر يمني رفيع، عبر الميادين، من أنّ العدوان على اليمن لن يمرّ من دون رد، مشيراً إلى أنّه "قد ينتقل إلى مراحل جديدة في دعمه المقاومة في قطاع غزة، كرد فعل مباشر على العدوان الأميركي - البريطاني".

وشدّد المصدر على أن "لا مرور للسفن الإسرائيلية من النطاق البحري"، الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية، مؤكداً وجود حصار حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين