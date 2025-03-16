وفد من حماس يبحث مع الخارجيَّة الرُّوسيَّة تطوُّرات وقف إطلاق النَّار

متابعة/ فلسطين أون لاين

بحث وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار، والخروقات الإسرائيلية المستمرة للاتفاق، والممارسات التي تعرقل تنفيذه.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد، وفق بيان صادر عن الحركة، بحضور رئيس المجلس القيادي لحماس محمد درويش، ورئيس حركة حماس خالد مشعل، وعضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن وفدها ناقش المماطلة في تطبيق البروتوكول الإنساني، بالإضافة خطورة الأوضاع في القدس والضفة الغربية بسبب جرائم وسياسات الاحتلال وعمليات التدمير الممنهجة في الضفة الغربية، والمساس بالأماكن الدينية.

وبحسب البيان، أكد وفد حماس التزام الحركة بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وجهوزيتها التامة لاستكماله، وضرورة التزام الاحتلال ببنود الاتفاق ومراحله المختلفة.

كما أكد على أهمية الدور الروسي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لسكان غزة، ودور روسيا في إحباط أي محاولة تهدف إلى فرض واقع جديد من خلال الحصار أو التهجير القسري.