الأسطل لـ "فلسطين": موسم الحجِّ لأهالي غزَّة مهدَّد للعام الثَّاني تواليًا

خان يونس/ محمد سليمان:

أكد رئيس جمعية الحج والعمرة، محمد الأسطل، أن موسم الحج لأهالي قطاع غزة مهدد للعام الثاني على التوالي، وذلك بسبب استمرار إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي المعابر وتشديد الحصار المفروض على القطاع، ما يحرم آلاف الفلسطينيين من أداء هذه الشعيرة الدينية العظيمة.

وقال الأسطل في تصريح خاص لصحيفة "فلسطين" أمس: "للعام الثاني على التوالي، تحرم دولة الاحتلال مواطني قطاع غزة من حقهم المشروع في أداء ركن أساسي من أركان الإسلام، وهو فريضة الحج، التي يتطلع إليها المسلمون بشوق كبير، ولا سيما كبار السن الذين انتظروا سنوات طويلة لتحقيق هذا الحلم".

وأوضح الأسطل أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك حقوق المواطنين في قطاع غزة، ويمنعهم من أداء الفريضة عبر الإبقاء على إغلاق معبر رفح، الذي يعد المنفذ الوحيد لسكان القطاع إلى العالم الخارجي، مما يشكل عائقًا كبيرًا أمام تحركاتهم وسفرهم.

واعتبر أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية العبادة، وممارسة مفضوحة لسياسات العقاب الجماعي التي تخالف القوانين والأعراف الدولية، إذ إنها تفرض ضغطًا نفسيًا واجتماعيًا هائلًا على سكان القطاع، وتهدف بشكل غير مباشر إلى دفع الفلسطينيين للتفكير في الهجرة ومغادرة وطنهم بحثًا عن حياة أكثر استقرارًا.

وأشار الأسطل إلى أن قطاع غزة فقد عددًا كبيرًا من الحجاج المسجلين على قرعة الحج لعام 2023، حيث استشهد أكثر من 200 حاج أو توفوا قبل أن يتمكنوا من أداء الفريضة، بعدما انتظروا سنوات لتحقيق هذا الحلم.

وفي سياق الاستعدادات، أوضح أن جمعية الحج والعمرة قطعت شوطًا طويلًا في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لسفر حجاج قطاع غزة لهذا العام، حيث تم استكمال عمليات تسديد الدفعة الأولى من رسوم الحج، والتي تبلغ 2000 دينار أردني للحجاج المقبولين في قرعة 2023، كما تم حصر الحجاج المتوفين واستبدالهم، إلى جانب تسجيل المرافقين للحالات التي تستدعي ذلك، مثل المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف أن الجمعية باشرت أيضًا عملية استصدار جوازات السفر للحجاج، وتم تجميعها تمهيدًا لنقلها إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من أجل استكمال إصدار التأشيرات للحجاج، في انتظار الموافقات النهائية للسفر.

ووجه رئيس جمعية الحج والعمرة نداءً عاجلًا إلى المؤسسات والمنظمات الخيرية في الدول العربية والإسلامية، وخاصة في السعودية وقطر والإمارات والكويت والجزائر وتركيا، داعيًا إياها إلى الوقوف إلى جانب حجاج قطاع غزة، ومساعدتهم في تجاوز التحديات المالية والإدارية، خصوصًا في ظل ما عانوه من ظروف قاسية ونزوح متكرر جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

كما طالب المملكة العربية السعودية بمضاعفة حصة حجاج قطاع غزة لهذا العام، بحيث يتم رفع العدد إلى 7500 حاج بدلًا من 2500 حاج فقط، وذلك لتعويض النقص الذي حدث في الأعوام الماضية، خاصة في عام 2024 في ظل العدوان الإسرائيلي الأخير، مشيرًا إلى أن هناك آلاف المواطنين، معظمهم من كبار السن، ينتظرون بفارغ الصبر فرصة أداء الفريضة، وهم مسجلون منذ سنوات على قوائم الانتظار.

وشدد الأسطل على ضرورة التدخل العاجل لمنع مصادرة حق سكان قطاع غزة في أداء فريضة الحج هذا العام، وضمان حرية حركتهم عبر المعبر الخاضع للسيادة الفلسطينية والمصرية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين خروجهم من غزة وعودتهم إليها بسهولة ويسر دون أي عراقيل.

وفي ختام حديثه، طالب الوسطاء والمفاوضين في مصر وقطر بالعمل الجاد على فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، حتى يتمكن حجاج قطاع غزة من السفر وأداء مناسك الحج، كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى ممارسة الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي لإجباره على فتح المعابر، وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم الدينية بحرية تامة، دون أي قيود تعسفية.