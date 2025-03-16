جيش الاحتلال يواصل عمليات التجريف في سلفيت وإصابة مواطن بالخليل

أصيب مواطن بجروح، اليوم الأحد، عقب اعتداء مستوطنين عليه بالبلدة القديمة في الخليل جنوبي الضفة الغربية، في حين يواصل جيش الاحتلال تجريف مساحات واسعة من الأراضي في سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين نفذوا جولة استفزازية في حارة جابر، واعتدوا بالضرب على المسن عبد العزيز الشنتير (64 عاما)، وذلك بعد اقتحام متجره في حارة جابر القريبة من الحرم الإبراهيمي الشريف، ما أدى لإصابته بجروح طفيفة في رأسه.

من جانب آخر، يواصل الاحتلال الإسرائيلي، تجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين في منطقة "وادي المطوي" الواصل بين مدينة سلفيت، وبلدة بروقين غربا، لليوم الرابع على التوالي.

وأفاد الناشط في مواجهة الاستيطان نظمي السلمان، بأن التجريف يجري في مساحات واسعة لصالح شق طريق استعماري جديد، للبؤرة المقامة على أراضي قرية فرخة، حيث وضع المستعمرون علم الاحتلال على امتداد الطريق، وتواصل الآليات أعمال التجريف، واقتلاع أشجار الزيتون في المنطقة.

ومن حين لآخر، ينفذ المستوطنون حملة اعتداءات واسعة بحق المواطنين ومركباتهم.

وفي السياق، تواصل قوات الاحتلال إغلاق البوابة الحديدية المقامة عند المدخل الشمالي لمدينة سلفيت لليوم الخامس على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين