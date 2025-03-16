فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هليفي يقر بفشل جيش الاحتلال في توقع وصد عملية طوفان الأقصى

شواكل رمضان في جيب "مصور فلسطين".. لم تعد تشتري الفرح لـ"زياد" و"غادة"

المنتدى الفلسطيني في بريطانيا ينجح في كفالة 40 أسرة بغزة

أجهزة أمن السلطة تعتقل أسيراً محرراً من نابلس

بلدية غزة: وقف إمدادات الوقود يقطع سبل الحياة والمياه عن المدينة

البراوي لـ"فلسطين": أهالي الشهداء والجرحى في غزة بلا مخصصات منذ 14 شهرًا

مجاعة جديدة تطرق الأبواب.. إغلاق المعابر يطمس الحياة على موائد الغزيين في رمضان

استشهاد مسن وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

"إيجابية حماس وضعته في مأزق".. خيارات صعبة أمام نتنياهو إسرائيلًّيا وأمريكيًّا

مظاهرات في أوروبا دعمًا لفلسطين وتنديدًا بمجازر الاحتلال

أجهزة أمن السلطة تعتقل أسيراً محرراً من نابلس

16 مارس 2025 . الساعة 12:34 بتوقيت القدس
...
الأسير المحرر محمد بشكَار

اعتقلت أجهزة أمن السلطة أسيرًا محررًا، صباح اليوم الأحد، في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر حقوقية أن أجهزة السلطة استدعت في نابلس الأسير المحرر محمد بشكَار، وأبقته رهن الاعتقال.

سجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية عدد 207 انتهاكات على يد أجهزة أمن السلطة، وذلك خلال فبراير/شباط الماضي وحده، وتنوعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة، إضافة إلى ملاحقة عناصر المقاومة في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت لجنة الأهالي بأنّ شهر يناير/ كانون الثاني والأسبوع الأول من شهر فبراير/ شباط شهدا العديد من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة السلطة، ووسعت أجهزة السلطة عملياتها في التضييق على الحريات، وتكميم الأفواه، والقمع، وملاحقة المقاومة والمقاومين في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وطالت اعتقالات السلطة العشرات من المطاردين والأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين، كما شملت صحفيين ومهندسين ومسعفين وطلبة في الجامعات وطلبة في الثانوية العامة، وقد وثقت لجنة الأهالي اعتقال أجهزة السلطة (57) مطاردا للاحتلال.

وفي إطار تنسيقها الأمني والعدوان المشترك على أبناء شعبنا وبالتزامن مع استمرار عدوان الاحتلال على محافظات شمال الضفة الغربية، شهدت محافظات جنين وطوباس ونابلس (8) حالات لتفكيك عبوات وتفجيرها من قبل أجهزة السلطة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#التنسيق الأمني #الاعتقال السياسي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة