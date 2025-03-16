أجهزة أمن السلطة تعتقل أسيراً محرراً من نابلس

اعتقلت أجهزة أمن السلطة أسيرًا محررًا، صباح اليوم الأحد، في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر حقوقية أن أجهزة السلطة استدعت في نابلس الأسير المحرر محمد بشكَار، وأبقته رهن الاعتقال.

سجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية عدد 207 انتهاكات على يد أجهزة أمن السلطة، وذلك خلال فبراير/شباط الماضي وحده، وتنوعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة، إضافة إلى ملاحقة عناصر المقاومة في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت لجنة الأهالي بأنّ شهر يناير/ كانون الثاني والأسبوع الأول من شهر فبراير/ شباط شهدا العديد من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة السلطة، ووسعت أجهزة السلطة عملياتها في التضييق على الحريات، وتكميم الأفواه، والقمع، وملاحقة المقاومة والمقاومين في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وطالت اعتقالات السلطة العشرات من المطاردين والأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين، كما شملت صحفيين ومهندسين ومسعفين وطلبة في الجامعات وطلبة في الثانوية العامة، وقد وثقت لجنة الأهالي اعتقال أجهزة السلطة (57) مطاردا للاحتلال.

وفي إطار تنسيقها الأمني والعدوان المشترك على أبناء شعبنا وبالتزامن مع استمرار عدوان الاحتلال على محافظات شمال الضفة الغربية، شهدت محافظات جنين وطوباس ونابلس (8) حالات لتفكيك عبوات وتفجيرها من قبل أجهزة السلطة.

المصدر / فلسطين أون لاين