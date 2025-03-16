البراوي لـ"فلسطين": أهالي الشهداء والجرحى في غزة بلا مخصصات منذ 14 شهرًا

غزة/ جمال محمد:

يعيش أهالي الشهداء والجرحى في قطاع غزة، أوضاعًا اقتصادية صعبة بعد مرور 14 شهرًا دون تلقيهم أي مخصصات مالية، وفق مسؤول في اللجنة الوطنية المعنية بشؤونهم.

وزاد ذلك من معاناة الأسر التي فقدت معيلها الأول والثاني، ولا سيما مع حلول شهر رمضان، وارتفاع الاحتياجات المعيشية.

وقال الناطق باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى، علاء البراوي، إن الأهالي تلقوا مخصصاتهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من حرب الإبادة التي بدأها الاحتلال في السابع من أكتوبر 2023، وذلك عبر مكاتب الصرافة وبإشراف وزارة المالية، لكن بعد ذلك، توقفت المخصصات المالية بالكامل، دون أي حلول واضحة.

وأضاف البراوي لصحيفة "فلسطين" أمس، أنه تم تحويل ملف أهالي الشهداء والجرحى إلى مؤسسة التمكين الاقتصادي قبل أكثر من شهر، لكن حتى الآن لم يتم تنفيذ أي إجراءات فعلية تضمن وصول المستحقات للأسر المحتاجة.

وفي فبراير/شباط أصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسوما يلغي قوانين وأنظمة تتعلّق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال، ويحيلها إلى مؤسسة حكومية، وهو ما لقي استنكارا فلسطينيا واسعا بوصفه استجابة لضغوط أمريكية وإسرائيلية.

ويقضي المرسوم بـ"نقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي".

وبين البراوي، أن الأهالي تلقوا وعودًا متكررة على مدار الأشهر الأربعة الماضية، إلا أنها لم تتحقق، ما زاد من حالة الإحباط واليأس بين العائلات التي تعيش على هذه المخصصات.

وأشار إلى أن مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى في غزة لم تفتح أبوابها "بسبب نقص الوقود والطاقة"، مما زاد من تعقيد الأزمة وأدى إلى غياب الجهة المسؤولة عن متابعة شؤون هذه الأسر.

وطالب البراوي، منظمة التحرير والقوى الوطنية والإسلامية بعقد اجتماع طارئ لبحث الأزمة ووضع حلول عاجلة لإنهاء معاناة أهالي الشهداء والجرحى.

وتساءل عن سبب عدم مساواة هذه الفئة بالموظفين الذين يتلقون رواتبهم بشكل دوري، سواء عبر مكاتب الصرافة أو التطبيقات البنكية.

وتستمر المعاناة في قطاع غزة وسط تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، مما يجعل الحل السريع لصرف المستحقات المالية للأهالي أمرًا ضروريًا لتخفيف أعبائهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها يوميًا.