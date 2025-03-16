استشهاد مسن وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

استشهد مواطن، وأصيب آخرون، صباح اليوم الأحد، في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال تجمعًا للمواطنين في بلدة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المسن فايز الطويل (62 عامًا) على إثر قصف من مسيَّرة إسرائيلية في بلدة جحر الديك وسط قطاع غزة.

يُذكر أن شهيدين ارتقيا يوم أمس، في قصف الاحتلال المنطقة ذاتها، و10 آخرين استشهدوا في قصف بيت لاهيا، ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي إلى 151 شهيدًا.

في حين استشهدت الشابة ندى عيسى متأثرة بإصابتها في قصف منزلها في مخيم النصيرات وسط القطاع، لتلتحق بوالدها الشهيد الدكتور صلاح عيسى وشقيقها.

وتفيد معطيات وثَّقها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل 6 أشخاص كل يومين، مبينًا أن 145 مواطنًا استشهدوا، و605 أصيبوا منذ إعلان وقف إطلاق النار في 19 كانون ثانٍ/ يناير 2025.

وتنفذ قوات الاحتلال عمليات قصف جوي وإطلاق نار بشكل شبه يومي منذ انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في الأول مارس/ آذار الجاري، ما أسفر عن العديد من الشهداء والجرحى.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 48,543 شهيدًا، بالإضافة إلى 111,981 جريحًا، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين