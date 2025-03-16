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مظاهرات في أوروبا دعما لفلسطين وتنديدا بمجازر الاحتلال

16 مارس 2025 . الساعة 10:50 بتوقيت القدس
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أحيا متظاهرون في عدد من الدول الأوروبية وقفات احتجاجية داعمة لفلسطين، وأدانوا صمت بلدانهم على المجازر والحصار الذي يقترفه الإسرائيليون بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وشهدت شوارع العاصمة البريطانية لندن أمس السبت مظاهرات طالب المشاركون فيها بوقف ما وصفوه بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب المتظاهرون حكومتهم بالتوقف عما اعتبروه تواطؤا بريطانيا في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وتشكل المظاهرة امتدادا للمسيرات الداعمة للفلسطينيين التي لم تتوقف منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

كما طالب متظاهرون في العاصمة الفرنسية باريس برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، منددين بما وصفوه صمت المجتمع الدولي على خرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار.

ورفع المحتجون لافتات تدين حرق القوات الإسرائيلية مخازن المساعدات وطالبوا بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

فلسطين ليست للبيع

في السياق ذاته، شهدت العاصمة الألمانية برلين وقفة تضامنية مع الفلسطينيين تحت شعار "فلسطين ليست للبيع".

وندد المشاركون في الوقفة بما وصفوه بالعدوان المستمر على الضفة الغربية، وطالبوا الحكومة الألمانية بوقف إرسال السلاح إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكان المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام رصد منذ نحو شهرين أكثر من 30 ألفا و135 مظاهرة وفعالية في 619 مدينة على امتداد 20 دولة أوروبية لدعم فلسطين والتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية.

المصدر / وكالات
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#حصار غزة #تهجير الفلسطينيين #حرب الإبادة

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