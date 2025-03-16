حماس: العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن انتهاك صارخ للقانون الدولي

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بأشد العبارات، العدوان الجوي الأمريكي البريطاني على اليمن، وشددت على أنه يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي،

وقالت حماس في بيان اليوم الأحد: "ندين الاعتداء الإجرامي على سيادة واستقرار اليمن الشقيق، الذي استهدف حياً سكنياً في العاصمة اليمنية صنعاء".

وأعرب حماس عن تضامنها الكامل مع اليمن وشعبها، مثمنة خطواتهم الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في مواجهة حرب الإبادة الجماعية "التي يندى لها جبين البشرية".

وقتل وجرح عشرات اليمنيين في غارات جوية شنها الجيش الأمريكي على اليمن، مساء السبت وفجر اليوم الأحد.

وأفادت وسائل إعلام يمنية بأن الغارات أسفرت عن مقتل 31 شخصا وإصابة 101 آخرين معظمهم في صنعاء وصعدة.

وتوعدت الجماعة بالرد على القصف الأمريكي، في حين قال مسؤولون أميركيون إن الهجمات قد تستمر أسابيع بهدف وقف تهديد الملاحة البحرية في المنطقة.

وتأتي الهجمات الأميركية بعد إعلان الحوثيين أنهم سيستأنفون استهداف السفن الإسرائيلية في الممرات البحرية بالمنطقة ردا على منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، وبعد أن أعادت إدارة ترامب تصنيفهم "جماعة إرهابية".

وتعد هذه الغارات هي الأولى التي تشنّها الإدارة الأميركية الجديدة منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى سدة الحكم في ولايته الثانية في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وكان ترامب قد وجه، السبت، بتنفيذ ضربة عسكرية "حاسمة وقوية" ضد الحوثيين في اليمن، وقال ترامب على منصة تروث سوشال: "اليوم، أمرت الجيش الأميركي بشن عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الإرهابيين الحوثيين في اليمن"، مضيفاً أن الحوثيين "شنوا حملة متواصلة من القرصنة والعنف والإرهاب ضدّ السفن والطائرات والمُسيّرات الأميركية، وغيرها".

المصدر / فلسطين أون لاين