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مؤسسة الضمير في غزة تطلق حملة لتوثيق حالات المفقودين خلال الحرب الأخيرة

16 مارس 2025 . الساعة 08:15 بتوقيت القدس
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أعلنت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في قطاع غزة عن إطلاق حملة لتوثيق وتسجيل حالات الأشخاص المفقودين أو المختفين قسريًا خلال الحرب الأخيرة على القطاع. 

ودعت المؤسسة المواطنين إلى تقديم شكاوى وبلاغات بشأن حالات الاختفاء، مؤكدة أنها ستتواصل مع مقدمي المعلومات للحصول على توكيلات رسمية لمتابعة هذه الحالات.

وتهدف الحملة إلى الكشف عن مصير المفقودين ومساءلة المسؤولين عن حالات الاختفاء، وتأتي في ظل تزايد المخاوف بشأن مصير مئات الأشخاص الذين فقدوا الاتصال بعائلاتهم خلال الحرب.

ودعت المؤسسة أهالي المفقودين إلى التواصل معها لتقديم معلومات عن ذويهم، وذلك عبر:

  • زيارة مقر المؤسسة في غزة، شارع الوحدة، غرب مفترق ضبيط، عمارة أبو رمضان، الطابق الأول.
  • تعبئة النموذج الإلكتروني عبر الرابط التالي: اضغط هنا 
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#حرب الإبادة #المفقودين

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