جيش الاحتلال يحرق منازل في جنين وطولكرم ويواصل الاعتقالات بالضفة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدن شمالي الضفة الغربية المحتلة، حيث أحرق منازل في جنين وطولكرم، تزامنا مع مع حملة مداهمات واعتقالات في مدن فلسطينية عدة.

ففي طولكرم، صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المتواصل على المدينة ومخيميها لليوم 49 على التوالي، واعتقلت مواطنا بعد مداهمة محله التجاري، وواصلت حملات المداهمة والتفتيش، وأقدمت على إحراق وتفجير منازل في مخيم نور شمس.

وأفادت مصادر محلية، بأن آليتين عسكريتين للاحتلال تمركزتا في محيط دوار شويكة بالحي الشمالي من المدينة، حيث أعاق جنود الاحتلال حركة المركبات والمواطنين، خاصة عقب انتهاء صلاتي العشاء والتراويح، وأوقفوا الشبان ودققوا في هوياتهم وحققوا معهم ميدانيا، وسط إطلاق قنابل صوتية وأعيرة نارية بهدف ترويع الأهالي.

كما داهمت قوات الاحتلال عددا من المحال التجارية في شارع شويكة، وأجرت عمليات تفتيش دقيقة واستجوبت العاملين فيها، قبل أن تجبر أصحابها على إغلاقها، واعتقلت المواطن معاذ أبو شملة بعد اقتحام محله وتخريب محتوياته.

وواصلت قوات الاحتلال اقتحام المنازل في أحياء متفرقة من مخيم طولكرم وأجبرت سكانها على مغادرتها، مستهدفة بشكل خاص مناطق مربعة حنون والوكالة وقاقون وأبو الفول.

وأحرقت قوات الاحتلال منزل عائلة الغول في حارة المدارس بمخيم نور شمس، وفجّرت منزل المواطن ساهر رايق ومنزل والدته في الحي ذاته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي عنبتا وبلعا شرقي طولكرم، وذكرت مصادر محلية أن مدرعتين عسكريتين اقتحمتا عنبتا من جهة حاجز عناب العسكري وجابتا الشارع الرئيسي وشارع السكة، مما تسبب في إعاقة حركة المركبات والمواطنين، وواصلتا سيرهما باتجاه بلدة بلعا المجاورة، قبل أن تعودا مجددا إلى عنبتا.

وفي جنين، أضرمت قوات الاحتلال الإسرائيلي النيران في عدد من المنازل بمخيم جنين للاجئين، مع تواصل عدوانها على المدينة والمخيم لليوم الـ54 على التوالي.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أضرمت النيران في منازل جديدة بالمخيم، كما تواصل أعمال التجريف أمام مستشفى جنين الحكومي بعد أن أغلقت الطرق الرئيسية بالسواتر الترابية.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت نحو 120 منزلا بشكل كلي داخل حارات وأزقة مخيم جنين، وألحقت أضرارا بعشرات المنازل بعد أن هجّرت نحو 20 ألف مواطن من سكان المخيم.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي قباطية وعرابة وقرية مثلث الشهداء جنوبي جنين، دون أن يبلّغ عن مداهمات أو اعتقالات.

وأسفر عدوان الاحتلال المتواصل على جنين عن استشهاد 34 فلسطينيا وإصابة عشرات آخرين، بالإضافة إلى دمار غير مسبوق في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة.

وفي نابلس، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم مخيم عسكر للاجئين، واعتقلت 6 فلسطينيين من بلدتي بيت فوريك وبيت دجن شرقي المدينة.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بيت فوريك وبيت دجن، مما أدى إلى اندلاع مواجهات تخللها إطلاق قنابل الصوت والغاز السام المدمع.

وفي شرقي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 شبان خلال اقتحامها بلدة عناتا.

وأفادت محافظة القدس بأن الشبان من عائلة الزلباني، ويشار إلى أن شابا أصيب بالرصاص الحي بالبطن في وقت سابق من مساء اليوم خلال مواجهات مع الاحتلال في عناتا.

وفي أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدينة من مدخلها الشرقي، دون أن يبلّغ عن اعتقالات أو مداهمات.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوبي بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة من الخضر وتمركزت عند منطقة البركة وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت باتجاه المصلين لدى خروجهم من المسجد بعد أداء صلاتي العشاء والتراويح، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة صعّد جيش الاحتلال ومستوطنيه عدوانهم على الضفة الغربية -بما فيها شرقي القدس - مما أدى إلى استشهاد أكثر من 936 فلسطينيا وإصابة قرابة 7 آلاف شخص واعتقال 15 ألفا و640، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أميركي يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 14 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين+وكالات