24 شهيدا بقصف أمريكي على اليمن وجماعة أنصار الله تتوعد بالرد

استشهد 24 يمنياً وأصيب آخرون، في عدوان أميركي جديد استهدف العاصمة صنعاء لليوم الثاني على التوالي، مخلفا دمارا كبيرا في البنية التحتية.

وشنت الطائرات الحربية الأميركية، مساء أمس السبت وفجر اليوم الأحد، غارات عنيفة على مدن ومواقع يمنية، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا، بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية وانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للحوثيين، في إحصائية لها، عن سقوط 13 مدنياً وإصابة تسعة آخرين خلال الغارات الأميركية، لكن وسائل إعلام يمنية تتحدث عن العشرات من الضحايا.

وأفادت وسائل إعلام يمنية بأن الغارات تجددت فجر اليوم الأحد، وأسفرت عن مقتل 24 شخصا وإصابة 23، وسقط 14 من القتلى في صنعاء و10 في صعدة.

قالت واشنطن إنها أبلغت بعض الحلفاء بشأن العمليات العسكرية الأميركية في اليمن، بعد أن قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخاذ هذه الخطوة خلال سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى في البيت الأبيض هذا الأسبوع مع كبار مساعديه للأمن القومي.

وبدأت الغارات الجوية وإطلاق الصواريخ من بوارج حربية أميركية في البحر الأحمر مساء أمس السبت. ونشرت القيادة الوسطى الأميركية صورا تظهر إطلاق صواريخ من بارجة حربية باتجاه اليمن.

وقالت جماعة أنصار الله (الحوثيين) إن الهجمات استهدفت صنعاء ثم توسّعت لتشمل صعدة وذمار ومأرب.

وفي أول رد فعل على الضربات الأميركية، توعدت الجماعة بأنّ "العدوان لن يمر دون رد"، معلنين أنّ قواتهم على أتم الجاهزية لمواجهة التصعيد بالتصعيد.

وشدد المكتب السياسي لجماعة أنصار الله، في بيان، على أنّ "استهداف العدوان الأميركي البريطاني الأحياء السكنية في صنعاء عدوان غادر وآثم، وأن استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة حرب مكتملة الأركان".

وتأتي الهجمات الأميركية بعد إعلان الحوثيين أنهم سيستأنفون استهداف السفن الإسرائيلية في الممرات البحرية بالمنطقة ردا على منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، وبعد أن أعادت إدارة ترامب تصنيفهم "جماعة إرهابية".

وتعد هذه الغارات هي الأولى التي تشنّها الإدارة الأميركية الجديدة منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى سدة الحكم في ولايته الثانية في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وكان ترامب قد وجه، السبت، بتنفيذ ضربة عسكرية "حاسمة وقوية" ضد الحوثيين في اليمن، وقال ترامب على منصة تروث سوشال: "اليوم، أمرت الجيش الأميركي بشن عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الإرهابيين الحوثيين في اليمن"، مضيفاً أن الحوثيين "شنوا حملة متواصلة من القرصنة والعنف والإرهاب ضدّ السفن والطائرات والمُسيّرات الأميركية، وغيرها".

المصدر / فلسطين أون لاين+وكالات