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الإعلام الحكومي يدين جريمة بيت لاهيا ويدعو لتحقيق دولي

15 مارس 2025 . الساعة 18:50 بتوقيت القدس
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أدان المكتب الإعلامي الحكومي الجريمة الوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد عاملين في مؤسسة خيرية كانوا يقومون بمهمة إنسانية في مراكز إيواء ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأكد المكتب في بيان اليوم السبت، أن استهداف المدنيين العزل، خاصة أولئك الذين يعملون في خدمة الإنسانية وتقديم المساعدة للنازحين والمشردين، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني.

واستشهد ظهر اليوم السبت، 9 مواطنين بينهم 3 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف عاملين في مؤسسة الخير الدولية.

وقال الإعلام الحكومي، إن أفراد المؤسسة الخيرية كانوا يؤدون واجبهم الإنساني في ظروف مأساوية، مشدداً على أن القصف المدفعي المباشر ثم القصف الجوي الوحشي "يشير إلى تصعيد غير مبرر في عدوانه العسكري ضد الأبرياء ويعكس قسوة الاحتلال وتجاهله التام لحقوق الإنسان".

وأكد أن هذه الجريمة "لن تمر دون محاسبة"، داعيا المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، وكذلك الوسطاء إلى التدخل الفوري واتخاذ إجراءات رادعة ضد هذه الانتهاكات الفاضحة.

وحمل الإعلام الحكومي الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم ضد الإنسانية التي تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات، وتأتي امتدادا لجريمة الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها أكثر من 61,000 شهيد ومفقود.

كما دعا إلى وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة، وفتح تحقيق دولي محايد وشفاف في هذه الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال، وتقديم قادة الاحتلال إلى المحاكمة والعدالة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#بيت لاهيا #وقف إطلاق النار في غزة #حرب الإبادة

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