وزير الخارجية المصري: تقسيم السودان "خط أحمر"

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن القاهرة تعتبر مسألة تقسيم السودان "خطاً أحمر"، معبرا عن قلق بلاده بشأن مسألة وحدة السودان واستقراره وسلامة أراضيه.

جاء ذلك خلال مقابلة متلفزة أجراها الوزير المصري مساء الجمعة، مع قناة الشرق للأخبار السعودية، وسط تطورات حرب بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع تقترب من عامين في السودان، وترقب لمفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف عبد العاطي خلال المقابلة "نحن ندعم الدولة الوطنية ومؤسساتها في السودان وهذا أمر شديد الأهمية".

وتابع: "لدينا قلق بالغ بشأن مسألة وحدة السودان واستقراره وسلامة أراضيه وعدم تقسيمه، وهذا خط أحمر بالنسبة لنا ولا يمكن أن نقبل بحدوثه تحت أي ظرف من الظروف".

وأكد عبدالعاطي أن القاهرة "ضد أي أفكار وطروحات خاصة بأطر موازية تتعلق بالسودان"، مشددا على وقوفها مع السودان وشعبه.

في 20 فبراير/ شباط الماضي استدعى السودان سفيره لدى نيروبي كمال جبارة، احتجاجا على استضافة كينيا اجتماعات ضمت قوى سياسية وقيادات من "قوات الدعم السريع"، بهدف إقامة "حكومة موازية"، وتنفي كينيا.

‏ويخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

المصدر / الأناضول