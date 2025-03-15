شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوبي لبنان

استشهد شخص في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، رغم سريان وقف لإطلاق النار بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركبة في بلدة برج الملوك، ما أدى إلى استشهاد مواطن، مشيرة إلى أن مركبات الدفاع المدني والصليب الأحمر هرعت إلى المكان.

ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 ارتكب الاحتلال الإسرائيلي أكثر من ألف انتهاك له، ما أسفر عن 87 شهيدا و285 جريحا على الأقل، وفق بيانات رسمية لبنانية.

وتقول سلطات الاحتلال إنها تستهدف مواقع ومنشآت لحزب الله، وإنها لن تسمح له بإعادة بناء قدراته بعد الحرب.

وقال جيش الاحتلال الأسبوع الماضي إنه اغتال قياديا في الحزب، مسؤول منظومة الدفاع الجوي في وحدة بدر الإقليمية التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية.

وفي 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأ الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على لبنان تحول لحرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر 2024، ما خلّف 4115 شهيدا و16909 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

وتنصل الاحتلال الإسرائيلي من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 شباط/ فبراير الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين+وكالات